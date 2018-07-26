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Полные ноги Дайнеко возмутили подписчиков
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Полные ноги Дайнеко возмутили подписчиков 

Клео.Ру 57 минут назад
Фото: Клео.Ру
В аккаунте инстаграм Виктория Дайнеко опубликовала собственное фото в полный рост. На нем девушка предстала в модном платье-пиджаке с макияжем и гладко зачесанными волосами. Певица закинула ногу на ногу, обнажив бедра. Поклонников увиденное возмутило.
Вика опубликовала фото, не применив никаких фильтров и редакторов. Ноги у певицы оказались полными и далекими от современных параметров красоты. Тут же на нее обрушился шквал критики.
«Нога будто отдельно от тела, будто не ваша», «Вот это ляжки», «Зачем выкладывать неудачное фото и ещё в описании к нему делать акцент на свои полные ноги?»
Предвосхищая подобную реакцию подписчиков Виктория сразу в описании пояснила, что не стала себя худить кистями фотошопа и вытягивать ноги, как это принято у всех инстадив. Она принимает себя такой какая есть: с небольшой грудью и в меру полными ногами, попой и бедрами. По словам Виктории, они от нее никуда не денутся, и именно поэтому она предпочитает не убиваться в зале до седьмого пота, а просто ухаживать за собой, давая телу умеренную спортивную нагрузку.
Я честно пыталась освоить быстро навыки ретуши чтобы уменьшить свои объемы, но камон! Меня зовут Вика. У меня всегда при любом раскладе есть бёдра и попа. Согласна что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться. Я всегда считала что имея формы важно их поддерживать в хорошем тонусе. Тренировки, массажи, обертывания, потому что в моем понимании плохо может выглядеть только человек, который не любит и не ухаживает за собой. А красив каждый, любого размера и в любом весе.
Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)
26 Июл 2018 в 12:11 PDT  Также для поддержания тела и ног в тонусе, она делает массажи, обертывания и другие модные СПА-процедуры.
Коротко о еде 😂
Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)
12 Июл 2018 в 11:27 PDT  Значительная часть фанатов Вику все же поддержала, отметив, что певица прекрасна в своем естественном виде.
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