Организатор детского забега «Европа — Азия Kids»: «Бег — это путь к себе настоящему, непознанному»

Перед марафоном «Европа — Азия», который пройдёт 5 августа в Екатеринбурге, дети пробегут символическую дистанцию в 295 метров. Участвовать в забеге «Европа — Азия Kids» смогут как совсем малыши (они смогут преодолеть дистанцию в колясках или на руках у родителей), так и ребята постарше (до 8 лет).

Руководитель проекта «Европа — Азия Kids» Полина Шумилова рассказала, почему организаторы марафона решили сделать отдельный детский забег. Публикуем её монолог.

Что такое бег? Спросите каждого бегуна, и он вам ответит, что бег — это не просто быстрое (ну или не очень) перемещение на своих ногах из точки А в точку Z. Это не просто вам там ЗОЖ, который красочно описал новоиспеченная беговая звезда Сергей Шнуров

Бег — это путь к себе. К себе настоящему, непознанному. К себе сильному, к себе уверенному, к себе знающему. Забег — это маленькая жизнь, во время которой бегун успевает родиться, умереть и реинкарнироваться, да и не по разу. И часто, очень часто в этом процессе случаются откровения. Истины настолько четко проступают сквозь мутное сознательное, что может поменяться и вся жизнь. Бегун — особая человеческая единица, обладающая волей, здравым умом, а также огромным кругом знакомых и друзей, создающих особый положительный социальный кластер.

Приобщить подрастающих людей к беговому движению — это хорошо. Это очень хорошо. Если личность с детства формируется в идейных рамках целеустремленности, здоровья и счастья, то на выходе мы получаем новое поколение, способное дать реальный качественный скачок в развитии нашего общества. Человек, который умеет ставить цель, идти к ней, преодолевать лень, слабость и боль. Человек, который умеет достигать результата и радоваться ему. Человек, по-настоящему познающий себя и мир. Согласитесь, все наше общество нуждается в таких детях. В наших руках возможность создать новых пассионариев.

Да, возможно, звучит непривычно. Но именно такова идейная составляющая детского забега «Европа — Азия Kids». Мы очень хотим видеть наших детей сильными, умными и здоровыми. Присоединяйтесь!

Детский забег стартует 4 августа в 13:00 на стадионе «Динамо». Зарегистрироваться можно на портале russiarunning.com (и там же потом посмотреть свои результаты), а также 3 и 4 августа в ДИВСе с 10:00 до 20:00. Сайт организаторов забега — ea-m.org.

Программа забега:

ДИВС (Арена блока Б)

10:00 — 12:00 Выдача стартовых пакетов и регистрация участников на забег (при наличии мест)

12:00 — Окончание регистрации

Стадион «Динамо»:

12:00 — торжественное открытие забега и предстартовый брифинг

12:15 — приветственное слово представителей Уральской беговой школы

12:25 — равнение на флаг

12:30 — выступление танцевального коллектива

12:40 — разминка

12:50 — формирование групп забегов

13:00 — старт детского забега

13:00–13:10 — старт девочек 0–4 года

13:20–13:30 — старт мальчиков 0–4 года

13:40–13:45 — старт девочек 5–6 лет 13:50–13:55 — старт мальчиков 5–6 лет 14:05–14:10 — старт девочек 7–8 лет 14:20–14:25 — старт мальчиков 7–8 лет 14:30 — общее поздравление, парад участников

14:35 — выступление танцевального коллектива

14:45 — закрытие