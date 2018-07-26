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Организатор детского забега «Европа — Азия Kids»: «Бег — это путь к себе настоящему, непознанному»
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Организатор детского забега «Европа — Азия Kids»: «Бег — это путь к себе настоящему, непознанному» 

e1.ru 52 минуты назад
Фото: e1.ru
Перед марафоном «Европа — Азия», который пройдёт 5 августа в Екатеринбурге, дети пробегут символическую дистанцию в 295 метров. Участвовать в забеге «Европа — Азия Kids» смогут как совсем малыши (они смогут преодолеть дистанцию в колясках или на руках у родителей), так и ребята постарше (до 8 лет).
Руководитель проекта «Европа — Азия Kids» Полина Шумилова рассказала, почему организаторы марафона решили сделать отдельный детский забег. Публикуем её монолог.
Что такое бег? Спросите каждого бегуна, и он вам ответит, что бег — это не просто быстрое (ну или не очень) перемещение на своих ногах из точки А в точку Z. Это не просто вам там ЗОЖ, который красочно описал новоиспеченная беговая звезда Сергей Шнуров.
Бег — это путь к себе. К себе настоящему, непознанному. К себе сильному, к себе уверенному, к себе знающему. Забег — это маленькая жизнь, во время которой бегун успевает родиться, умереть и реинкарнироваться, да и не по разу. И часто, очень часто в этом процессе случаются откровения. Истины настолько четко проступают сквозь мутное сознательное, что может поменяться и вся жизнь. Бегун — особая человеческая единица, обладающая волей, здравым умом, а также огромным кругом знакомых и друзей, создающих особый положительный социальный кластер.
Приобщить подрастающих людей к беговому движению — это хорошо. Это очень хорошо. Если личность с детства формируется в идейных рамках целеустремленности, здоровья и счастья, то на выходе мы получаем новое поколение, способное дать реальный качественный скачок в развитии нашего общества. Человек, который умеет ставить цель, идти к ней, преодолевать лень, слабость и боль. Человек, который умеет достигать результата и радоваться ему. Человек, по-настоящему познающий себя и мир. Согласитесь, все наше общество нуждается в таких детях. В наших руках возможность создать новых пассионариев.
Да, возможно, звучит непривычно. Но именно такова идейная составляющая детского забега «Европа — Азия Kids». Мы очень хотим видеть наших детей сильными, умными и здоровыми. Присоединяйтесь!
Детский забег стартует 4 августа в 13:00 на стадионе «Динамо». Зарегистрироваться можно на портале russiarunning.com (и там же потом посмотреть свои результаты), а также 3 и 4 августа в ДИВСе с 10:00 до 20:00. Сайт организаторов забега — ea-m.org.
Программа забега:
ДИВС (Арена блока Б)
10:00 — 12:00 Выдача стартовых пакетов и регистрация участников на забег (при наличии мест)
12:00 — Окончание регистрации
Стадион «Динамо»:
12:00 — торжественное открытие забега и предстартовый брифинг
12:15 — приветственное слово представителей Уральской беговой школы
12:25 — равнение на флаг
12:30 — выступление танцевального коллектива
12:40 — разминка
12:50 — формирование групп забегов
13:00 — старт детского забега
13:00–13:10 — старт девочек 0–4 года
13:20–13:30 — старт мальчиков 0–4 года
13:40–13:45 — старт девочек 5–6 лет  13:50–13:55 — старт мальчиков 5–6 лет  14:05–14:10 — старт девочек 7–8 лет  14:20–14:25 — старт мальчиков 7–8 лет  14:30 — общее поздравление, парад участников
14:35 — выступление танцевального коллектива
14:45 — закрытие
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