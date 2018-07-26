30-летняя американка отдала свою почку незнакомцу, выполняя новогоднее обещание «спасти чью-то жизнь»

Многие люди дают новогодние обещания, но немногие их исполняют. А вот Джессика Моррис из США оказалась настоящим человеком слова. В канун наступления 2018 года она пообещала, что в течение года обязательно спасет чью-то жизнь. А когда оказалось, что абсолютно незнакомому ей человеку срочно требуется почка для пересадки — не дала заднюю и пожертвовала свой орган.

Источник: Metro

Вместо стандартного обещания из серии «бросить пить и курить» 30-летняя Джессика заявила, что в этом году спасет кому-нибудь жизнь.

Долго ждать не пришлось — в скором времени девушка наткнулась на грустное объявление в интернете.

У ее ровесника, Дэвида Нэйчера, диагностировали болезнь Крона, также у него была почечная недостаточность на конечной стадии. Дэвид страдал ей уже 6,5 лет и теперь морально готовился к смерти. Пересадка почки требовалась немедленно.

Впервые Дэвид столкнулся с болями в почках, когда ему было всего 3 месяца. За 30 лет жизни он перенес 27 операций, теперь ему могла помочь только трансплантация.

Джессика откликнулась на объявление и заявила о своем намерении стать донором, но Дэвид отнесся к этому скептически, решив, что она испугается и не пойдет на такое. Да и зачем ей, молодой красивой девушке, отдавать абсолютно незнакомому человеку свою почку?

К тому же стать донором может далеко не каждый человек. Еще нужно найти подходящую почку, но Дэвиду повезло — согласно анализам, Джессика могла стать его спасителем.

«Дэвид не верил, что ему сделают операцию, пока врач не позвонил и не сообщил, что она состоится, — рассказывает Джессика. — Мы много времени провели в больнице вместе. Он потрясающий человек, и я счастлива, что смогла помочь ему».

Прошло всего 2 месяца с их первой встречи, а нашему герою уже пересадили новую почку. Джессика и Дэвид вместе проходили длительный период восстановления — за это время они стали настоящими друзьями. В скором времени они даже собираются отправиться в совместный поход.

«Дэвид для меня теперь как брат. В больнице я почувствовала, будто бы он мой близнец, — рассказывает девушка. — Отныне он всегда будет членом моей семьи, а я — его. Это самое необычное, что случалось со мной в жизни.

Вы никогда не сможете сделать что-то более важное, чем стать чьим-то героем».