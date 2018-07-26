Девушка отдала почку незнакомцу из-за новогодней клятвы

Люди любят давать различные обещания под Новый год. В эту волшебную пору всё кажется возможным: похудеть, бросить курить и пить, перейти на здоровое питание, найти любимую работу, чаще звонить родным. А вот американка Джессика Моррис (Jessica Morris) решила не быть банальной и поклялась в 2018 году спасти чью-то жизнь.

Случай представился быстро. Джессика увидела в интернете объявление от некого Дэвида Нэйчера (David Nachere) о том, что ему диагностировали болезнь Крона, а так как он ещё и с детства страдает от почечной недостаточности, то стал морально готовиться к смерти. За 30 лет парень перенёс 27 операций, и врачи сказали, что теперь спасти его жизнь поможет только трансплантация почки. Прочитав эту историю, Джессика сразу написала Дэвиду, что готова стать его донором.

Сначала Дэвид не поверил сообщению незнакомки. «Разве согласится молодая красивая девушка пойти на такую сложную и опасную для здоровья операцию ради человека, которого совсем не знает?», — думал он. К тому же, донор должен быть совместим по ряду параметров. Однако Джессика не испугалась, сдала анализы и оказалось, что её почка подходит для трансплантации.

«Дэвид не верил, что ему сделают операцию, пока ему лично не сказал об этом врач, — рассказала 30-летняя Джессика изданию Metro. — Мы провели много времени в больнице вместе. Он оказался потрясающим человеком, и я счастлива, что смогла помочь ему».

Пересадка прошла успешно, Джессика и Дэвид вместе прошли долгий период реабилитации и стали за это время настоящими друзьями. В ближайшее время они даже собираются отправиться в поход.

«Это самое необычное, что случалось со мной в жизни. Дэвид для меня теперь как брат-близнец. Отныне он всегда будет членом моей семьи, а я — его. Вы никогда не сможете сделать что-то более важное, чем стать для кого-то героем», — поделилась эмоциями самоотверженная девушка.