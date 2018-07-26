Библиотекари из Хорошево-Мневников организовали летнюю читальню на тему дружбы

В рамках летней читальни «Книжный бульвар» у входа в библиотеку № 225 Хорошево-Мневников состоялся конкурс рисунков «Дружба в палитре красок», посвященный Международному дню дружбы.

— Посетители читальни приняли участие в громких чтениях «Литературный хоровод» — прозвучали четверостишия Омара Хайяма , а также стихи о дружбе, написанные грузинскими и армянскими поэтами. Знатоки русского языка разгадывали пословицы и поговорки о дружбе в интеллектуальной игре «Собери пословицу», — рассказали сотрудники библиотеки.

Для детей был организован конкурс «Дружба в палитре красок» на лучший раскрашенный рисунок, посвященный дружбе, а также проведен мастер-класс по изготовлению книжных закладок. (ео)