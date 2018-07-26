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В наборе для новорожденного 44 вещи
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В наборе для новорожденного 44 вещи 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Первые подарочные наборы были вручены родителям новорожденных москвичей в начале этого года.
Чтобы содержание «приданого» соответствовало ожиданиям, Департамент труда и социальной защиты населения провел консультации с родительскими сообществами, экспертами в области материнства и педиатрами. В итоге в нарядной коробке есть все необходимое.
В центре планирования семьи на Нахимовском проспекте суета и волнение. Родственники новорожденной Веры Зарецкой с нетерпением ждут выписки виновницы торжества.
— Я всю ночь не спала, — говорит новоиспеченная 39-летняя бабушка Надежда Кремер, — хочу скорее поцеловать внучку.
Сергей, папа малышки, признается, что главное волнение уже позади.
— Мы очень хотели ребенка, готовились. Приятно, что Вера только родилась, а уже получила подарок от государства. Спасибо городу за заботу.
ЦИФРА
40 тысяч подарочных наборов за шесть месяцев получили новорожденные москвичи.
ЦИТАТА
Сергей Собянин, мэр Москвы:
— Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, после двух дней беготни совсем никакой. И я подумал: была традиция дарить приданое новорожденным. Мы ее возродили.
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