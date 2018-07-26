В наборе для новорожденного 44 вещи

Первые подарочные наборы были вручены родителям новорожденных москвичей в начале этого года.

Чтобы содержание «приданого» соответствовало ожиданиям, Департамент труда и социальной защиты населения провел консультации с родительскими сообществами, экспертами в области материнства и педиатрами. В итоге в нарядной коробке есть все необходимое.

В центре планирования семьи на Нахимовском проспекте суета и волнение. Родственники новорожденной Веры Зарецкой с нетерпением ждут выписки виновницы торжества.

— Я всю ночь не спала, — говорит новоиспеченная 39-летняя бабушка Надежда Кремер, — хочу скорее поцеловать внучку.

Сергей , папа малышки, признается, что главное волнение уже позади.

— Мы очень хотели ребенка, готовились. Приятно, что Вера только родилась, а уже получила подарок от государства. Спасибо городу за заботу.

ЦИФРА

40 тысяч подарочных наборов за шесть месяцев получили новорожденные москвичи.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, после двух дней беготни совсем никакой. И я подумал: была традиция дарить приданое новорожденным. Мы ее возродили.