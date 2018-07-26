Сын был потрясен, увидев реакцию своего отца на то, что сказала эта женщина. Но то, как поступил отец — удивительно!

Все, что я знаю о продажах, я узнал в один прекрасный день от моего отца. Мне было 12 лет. Я подметал пол в нашем магазине, когда к нам зашла пожилая женщина. Я спросил папу, могу ли я обслужить ее, он без размышления согласился.

«Чем я могу помочь вам?», — обратился я к пожилой даме.

«Молодой человек, я купила диван в вашем магазине, а у него отвалилась ножка. Я хочу узнать, когда вы собираетесь исправить это».

«Когда вы покупали его, мэм?»

«Много лет назад».

Я сказал отцу, что эта дама думает, что мы будем бесплатно чинить ее старый диван. Но отец сказал ей, что мы будем во второй половине дня. После замены ножки на диване, мы уехали, по дороге домой папа спрашивает: «Что тебя беспокоит, сынок?»

«Ты знаешь, что я хочу пойти в колледж. Если мы будем всем делать бесплатный ремонт старой мебели, то мы разоримся»

«В любом случае, ты должен был научиться делать ремонтные работы», — ответил отец, — «Кроме того, ты пропустил самый важный момент. Ты не заметил наклейку на диване, когда мы его перевернули. Она купила его в Сирс».

«Значит, мы сделали это зря и она даже не наш клиент?»

Папа посмотрел мне в глаза и сказал: «Это пока».

Через два дня она вернулась в наш магазин и купила у нас новую мебель на несколько тысяч долларов.

Когда мы доставили мебель, она поставила на кухонный стол кувшин, наполненный деньгами — пятерками, десятками, двадцатками, пятидесятками и сотнями. «Возьми, что тебе нужно», — сказала она и вышла из комнаты.

Я занимаюсь продажами 30 лет с того дня. У меня всегда самый высокий уровень продаж в любой организации, в которой я работал, потому что я отношусь к клиентам с уважением.