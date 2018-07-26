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Госдума отказалась приравнять сожительство к браку
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Госдума отказалась приравнять сожительство к браку 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Госдума не одобрила законопроект о приравнивании сожительства, названного «фактическими брачными отношениями», к официальному браку. Авторы инициативы предлагали считать признаками, свидетельствующими о таких отношениях, ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение пяти лет, наличие общего ребёнка.
Профильный комитет нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей высказался против этой законодательной новеллы. Комитет по государственному строительству и законодательству тоже скептически отнёсся к данному предложению.
Депутаты, в частности обратили внимание на размытость формулировок, а также на то, кто и каким образом будет устанавливать сроки «фактических брачных отношений», передает РИА Новости.
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