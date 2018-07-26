Госдума отказалась приравнять сожительство к браку

Госдума не одобрила законопроект о приравнивании сожительства, названного «фактическими брачными отношениями», к официальному браку. Авторы инициативы предлагали считать признаками, свидетельствующими о таких отношениях, ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение пяти лет, наличие общего ребёнка.

Профильный комитет нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей высказался против этой законодательной новеллы. Комитет по государственному строительству и законодательству тоже скептически отнёсся к данному предложению.