Мать погибшей от истощения краснокамской школьницы обвинили в убийстве

Матери краснокамской школьницы, погибшей от истощения, предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью. Ее заключили под стражу на 2 месяца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

14-летняя девочка скончалась 16 июля. Незадолго до гибели она сильно похудела. Соседи рассказали, что зимой она плакала и просила поесть.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако по итогам расследования его переквалифицировали.

К настоящему времени следователи провели более 100 допросов и три осмотра места происшествия. Они изъяли документации и назначили ряд экспертиз.

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