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Мать погибшей от истощения краснокамской школьницы обвинили в убийстве
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Мать погибшей от истощения краснокамской школьницы обвинили в убийстве 

Уралинформбюро 36 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Матери краснокамской школьницы, погибшей от истощения, предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью. Ее заключили под стражу на 2 месяца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
14-летняя девочка скончалась 16 июля. Незадолго до гибели она сильно похудела. Соседи рассказали, что зимой она плакала и просила поесть.
Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако по итогам расследования его переквалифицировали.
К настоящему времени следователи провели более 100 допросов и три осмотра места происшествия. Они изъяли документации и назначили ряд экспертиз.
Ранее по теме: Мать погибшей от истощения краснокамской школьницы задержали Губернатор Прикамья занялся историей с погибшей от голода девочкой
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