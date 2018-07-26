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Виктория Дайнеко: «У меня есть бедра и попа. Мне нечего стесняться»
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Виктория Дайнеко: «У меня есть бедра и попа. Мне нечего стесняться» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
31-летняя певица рассказала о своем опыте ретуширования собственных фотографий.
Не секрет, что звезды в Instagram выглядят идеально — аппетитные бюсты, плоские животы, тонкие талии, бесконечные ноги. Вряд ли многие признаются в том, что пользуются фотошопом для доведения собственного тела до совершенства. Тем не менее, Виктория Дайнеко рассказала о своем опыте ретуширования фотоснимков: «Я честно пыталась освоить быстро навыки ретуши, чтобы уменьшить свои объемы, но камон! Меня зовут Вика. У меня всегда, при любом раскладе, есть бёдра и попа. Согласна, что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться. Я всегда считала, что, имея формы, важно их поддерживать в хорошем тонусе. Тренировки, массажи, обертывания, потому что, в моем понимании, плохо может выглядеть только человек, который не любит и не ухаживает за собой. А красив каждый, любого размера и в любом весе».
Подписчики поддержали артистку: «Я зауважала!», «Не наговаривайте на себя! Всё отлично!», «Вика, вы прекрасны и очень женственны!», «Просто, Вика, вы— наша русская JLo», «Зачем что-то ретушировать, когда и так всё чудесно?», «Все как надо, все на месте», «По-моему, отличные бедра! Вы забыли сказать, что талия у вас как тростиночка!», «Все верно, Вика! Ведь быть худым не значит иметь красивую фигуру! Главное, чтобы все было пропорционально!», «Вика! Вы прекрасны! И каждая из нас красива — нечего стесняться того, чем наградила природа!».
А вы фотошопите свои фотографии?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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