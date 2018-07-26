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Госдума отказалась приравнять сожительство к официальному браку
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Госдума отказалась приравнять сожительство к официальному браку 

360tv.ru 2 часа назад
Государственная дума отклонила законопроект, который предлагал приравнять «фактические брачные отношения» к официальному браку. Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что приравнять сожительство к браку означает развалить семью.
Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента еще в январе. Согласно пояснительной записке, признаками «фактических брачных отношений» считаются ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет либо ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка, уточнило РИА «Новости».
В проекте уточнялось, что к таким парам должно применяться семейное и гражданское законодательство.
«Все наше нормальное общество несогласно приравнивать сожительство к браку, потому что мы должны защитить детей в первую очередь. А сожительство приравнять к браку — это разваливать основы семьи. Все фракции против. Глупая идея», — сказала Плетнева.
В Совете Федерации эту инициативу ряд парламентариев не поддержали изначально. Сенатор Елена Мизулина заявила, что к семейным вопросам нельзя относиться с такой легкостью, а сам законопроект назвала вредительством. В РПЦ призвали рассмотреть документ с точки зрения того, способствует ли он укреплению ответственности в отношениях между мужчиной и женщиной.
Также ряд депутатов отметили, что «приближающийся пятилетний срок совместного проживания» может стать причиной разрыва отношений между мужчиной и женщиной.
Думский комитет по госстроительству и законодательству тоже рекомендовал нижней палате отклонить проект. Там сочли размытыми предложенные признаки «фактических брачных отношений».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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