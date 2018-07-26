Госдума отказалась приравнять сожительство к официальному браку

Государственная дума отклонила законопроект, который предлагал приравнять «фактические брачные отношения» к официальному браку. Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что приравнять сожительство к браку означает развалить семью.

Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента еще в январе. Согласно пояснительной записке, признаками «фактических брачных отношений» считаются ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет либо ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка, уточнило РИА «Новости»

В проекте уточнялось, что к таким парам должно применяться семейное и гражданское законодательство.

«Все наше нормальное общество несогласно приравнивать сожительство к браку, потому что мы должны защитить детей в первую очередь. А сожительство приравнять к браку — это разваливать основы семьи. Все фракции против. Глупая идея», — сказала Плетнева.

Совете Федерации эту инициативу ряд парламентариев не поддержали изначально. Сенатор Елена Мизулина заявила, что к семейным вопросам нельзя относиться с такой легкостью, а сам законопроект назвала вредительством. В РПЦ призвали рассмотреть документ с точки зрения того, способствует ли он укреплению ответственности в отношениях между мужчиной и женщиной.

Также ряд депутатов отметили, что «приближающийся пятилетний срок совместного проживания» может стать причиной разрыва отношений между мужчиной и женщиной.