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Женская консультация в Савелках приглашает на День открытых дверей
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Женская консультация в Савелках приглашает на День открытых дверей 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
Тематическая акция, посвященная вопросам планирования беременности и профилактике абортов, пройдет в Зеленограде 4 августа. Женщин, желающих принять в ней участие, будут ждать с 9.00 до 13.00 в первом акушерско-гинекологическом отделении женской консультации горбольницы на Каштановой аллее.
Участницы Дня открытых дверей смогут проконсультироваться у врачей акушеров-гинекологов, пройти цитологическое исследование, сделать УЗИ органов малого таза, сдать мазок на микробиологическую флору и обследоваться на гормональный профиль. Все эти процедуры будут бесплатными, но для участия необходимо предварительно записаться по телефону 8. 499. 735-82-49. также нужно будет взять с собой паспорт и полис ОМС.
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Женский форум
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