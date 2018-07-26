Ещё
Липецкие следователи ищут женщину, выбросившую на свалку младенца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Липецкие следователи ищут женщину, выбросившую на свалку младенца 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Следователи просят липчан помочь установить личность матери, выбросившей на свалку новорожденную дочь, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По данным следствия, вечером 15 марта этого года при сортировке бытовых отходов работники мусороперерабатывающего заводы нашли тело новорожденной девочки.
Эксперты установили, что роды прошли не в больнице, но девочка появилась на свет живой и доношенной. Признаков насильственной смерти на ее теле не было.
Следователи просят тех, кто знает женщину, которая была беременной, а потом не видел ее или видел уже без живота и без ребенка, позвонить в следственный отдел по телефонам: 8 (4742) 39 98-27, 8 (4742) 356391 или короткому номеру 123.
АиФ: последние новости
В Липецке исчез 15-летний подросток В зеркальную дату в Тамбове поженятся 53 пары Тамбовчанин, до смерти избивший бутылкой 4-летнюю падчерицу, пойдет под суд
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет, если пить только минеральную воду1
Чем отличаются коричневые яйца от белых45
Литвинова показала красавицу-дочь4
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем1
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение