Липецкие следователи ищут женщину, выбросившую на свалку младенца

Следователи просят липчан помочь установить личность матери, выбросившей на свалку новорожденную дочь, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, вечером 15 марта этого года при сортировке бытовых отходов работники мусороперерабатывающего заводы нашли тело новорожденной девочки.

Эксперты установили, что роды прошли не в больнице, но девочка появилась на свет живой и доношенной. Признаков насильственной смерти на ее теле не было.

Следователи просят тех, кто знает женщину, которая была беременной, а потом не видел ее или видел уже без живота и без ребенка, позвонить в следственный отдел по телефонам: 8 (4742) 39 98-27, 8 (4742) 356391 или короткому номеру 123.