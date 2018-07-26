Оливия Калпо показала плоскую грудь в глубоком декольте

«Мисс Вселенная» оконфузилась на пляже в Ибице.

Нет бы выгулять какой-нибудь красивый купальник, да по фигуре, но Оливия Калпо не ищет легких путей для летней карточки в «Инстаграм». «Мисс Вселенная» запечатлела себя на испанском пляже в коктейльном платье при полном макияже. Причем в таком виде она стоит по колени в воде. Даже не знаешь, чего больше жалко — что наряд вот-вот промокнет или что мейк-ап при более далеком погружении сразу же смоет. Однако эти все проблемы теряются на фоне того, какое декольте выбрала красотка. А оно глубже, чем Средиземное море у этих берегов! А грудь в нем — плоская, как галька!

Помните: девушку украшает скромность, а вовсе не декольте до пупка

Поклонники такой выход не оценили и в комментариях к посту посоветовали девушке присмотреться к более скромным вариантам. И, судя по всему, Оливия прислушалась к критике. Для отлета в Лос-Анджелес она оделась в полностью глухой свитер и скромные черные шорты безо всяких вырезов и излишеств. Да опять промахнулась — на ноги надела сапоги до колен, а ведь лето на дворе!

Летом посоветуем ходить в босоножках, а не в сапогах. Не на Свереный полюс же лететь!

Но на то она и победительница всемирных конкурсов, чтобы иногда позволять себе бросаться в крайности — надо же как-то выделяться среди множества других очаровательных дам.

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