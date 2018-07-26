Психолог рассказал, как прокрастинаторам научиться эффективно работать

Авторы портала Quartz публикуют фрагменты свежей книги «Грабитель времени» (The Thief of Time) психологов Марка Уайта и Крисулы Андреу. В ней авторы дают ряд советов прокрастинаторам, которые часто опаздывают и срывают дедлайны.

Начните с микроусилий

Не пытайтесь выполнить невозможное, например, выучить за неделю иностранный язык. Начните с задания, которое по силам выполнить в ближайший час или максимум день.

Структурируйте свою прокрастинацию

Профессор философии Джон Перри предлагает поставить в начало списка задач самую сложную. Разумеется, вы будете всячески избегать ее, зато есть шанс, что за это время успеете переделать много более мелких дел, за которые не могли приняться ранее.

Метод «если — то»

Просчитайте последствия своих действий или бездействий. Напротив каждого дела напишите: «Если я сделаю/не сделаю его, то…». Приоритет задач выстроится сам собой.

Старайтесь контролировать эмоции

Часто мы не можем взяться за ту или иную задачу, потому что пребываем не в духе или ждем вдохновения. Ученые советуют выписать все дела, которые приносят вам негативные эмоции, и максимально правдиво рассказать о чувствах, которые вы испытываете. Это поможет осознать проблему, вы поймете, какие именно эмоции вам необходимо обуздать.

Представьте себя в будущем

Психолог из Карлтонского университета в Канаде Эв-Мари Блуин-Хадон придумала упражнение, похожее на медитацию. Ученая советует с помощью серии несложных приемов представить себя в будущем, словно вы персонаж фильма. Чем четче вы представите себе свою цель, тем яснее сформулируете шаги к ее достижению.

Перестаньте себя гнобить

Даже если вы часто опаздываете или срываете дедлайны, не концентрируйтесь на чувстве вины. Оно только понизит вашу мотивацию. Воспринимайте произошедшее, как полезный опыт, который поможет вам стать сильнее и не повторить совершенных ранее ошибок.