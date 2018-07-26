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Матери, заморившей голодом дочь, предъявили статью УК об убийстве с особой жестокостью
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Матери, заморившей голодом дочь, предъявили статью УК об убийстве с особой жестокостью 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Краснокамске Пермского края арестована мать 14-летней школьницы, скончавшейся от истощения. Ранее краевое управление СК завело дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности», однако после уточнения обстоятельств дела ей предъявлено обвинение в «убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».
Как сообщает управление СК РФ по Пермскому краю, женщина арестована по решению суда на время следствия.
Кроме того, ранее было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье «Халатность», по которой могут пойти должностные лица, которые вовремя не обратили внимание на состояние девочки и не предприняли необходимых мер.
Как сообщалось ранее, мать практически не кормила свою 14-летнюю дочь, с мая она начала сильно худеть, что заметили одноклассники и учителя. Кроме того, знакомые теперь говорят, что она жаловалась на отсутствие дома еды. Однако мать якобы уверяла, что дочь сама отказывалась есть.
Позже, когда девочка умерла, появилась информация, будто следователи не нашли в доме еды.
В настоящее время следователями уже проведено более сотни допросов, три осмотра места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, изъята вся необходимая документация, а также назначен ряд судебных экспертиз.
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