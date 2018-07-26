Кассир предположила, что он изменял своей жене. Но то, что он сказал в ответ — это бесценно!

Мужчина положил четыре открытки, четыре коробки конфет, и четыре букета цветов на кассу в магазине. Кассирша закатила глаза, посмотрев на его обручальное кольцо и промямлила: «Как мне надоели эти ловеласы». Это заставило всех посмотреть на этого мужчину. Но парень ответил: «Один набор — для моей мамы ведь отец умер, а раньше он делал это для моей мамы…и он научил меня дарить любовь. Следующий набор — для моей жены, потому что я люблю ее, и она меня учит, как получать и хранить любовь. И третий набор — для моей дочери…потому я хочу научить ее, как должен относиться к ней любящий мужчина и кому она должна дарить свою любовь. А вы можете взять мой четвертый набор, потому что я просто хочу, чтобы вы знали, что мужчина может проявить к вам заботу и понимание и не требовать ничего взамен. Прекрасного вам дня!» Она растаяла и все остальные тоже. Есть еще настоящие мужчины!