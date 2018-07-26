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Кассир предположила, что он изменял своей жене. Но то, что он сказал в ответ — это бесценно!
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Кассир предположила, что он изменял своей жене. Но то, что он сказал в ответ — это бесценно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мужчина положил четыре открытки, четыре коробки конфет, и четыре букета цветов на кассу в магазине. Кассирша закатила глаза, посмотрев на его обручальное кольцо и промямлила: «Как мне надоели эти ловеласы». Это заставило всех посмотреть на этого мужчину. Но парень ответил: «Один набор — для моей мамы ведь отец умер, а раньше он делал это для моей мамы…и он научил меня дарить любовь. Следующий набор — для моей жены, потому что я люблю ее, и она меня учит, как получать и хранить любовь. И третий набор — для моей дочери…потому я хочу научить ее, как должен относиться к ней любящий мужчина и кому она должна дарить свою любовь. А вы можете взять мой четвертый набор, потому что я просто хочу, чтобы вы знали, что мужчина может проявить к вам заботу и понимание и не требовать ничего взамен. Прекрасного вам дня!» Она растаяла и все остальные тоже. Есть еще настоящие мужчины!
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Женский форум
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