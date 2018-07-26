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Полиция Кисловодска разыскивает пропавшую девушку-подростка
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Полиция Кисловодска разыскивает пропавшую девушку-подростка 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Девушка-подросток пропала в Кисловодске в июле, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.
С 11 июля Диана Эркенова не появлялась дома и не выходила на связь с родственниками. Девушка выглядит на 17-19 лет, она невысокого роста. У неё прямые тёмно-русые волосы, а на левой щеке — шрам. Диана была одета в синие джинсы, светлую футболку и жилетку, серо-голубые кроссовки. С собой у неё был рюкзак.
Полицейские просят сообщить всё, что известно о местонахождении пропавшей девушки, по телефону +7 (879) 372-02-16, +7 (879) 372-02-16 или 02.
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