Полиция Кисловодска разыскивает пропавшую девушку-подростка

Девушка-подросток пропала в Кисловодске в июле, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.

С 11 июля Диана Эркенова не появлялась дома и не выходила на связь с родственниками. Девушка выглядит на 17-19 лет, она невысокого роста. У неё прямые тёмно-русые волосы, а на левой щеке — шрам. Диана была одета в синие джинсы, светлую футболку и жилетку, серо-голубые кроссовки. С собой у неё был рюкзак.

Полицейские просят сообщить всё, что известно о местонахождении пропавшей девушки, по телефону +7 (879) 372-02-16, +7 (879) 372-02-16 или 02.

Читайте STAV.AIF.RU в соцсетях:

Facebook;«ВКонтакте»;«Одноклассники»;«Яндекс. Дзен».