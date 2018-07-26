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20 эмоциональных животных, которые заслуживают Оскар за мимику
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20 эмоциональных животных, которые заслуживают Оскар за мимику 

Ридус 1 час назад
Если бы животные умели говорить, то много чего сказали бы человечеству. Сейчас им приходится справляться с помощью мимики. И некоторые достигли в этом деле впечатляющих успехов. Порой один взгляд на питомца даёт понять, что он сейчас испытывает. Попробуйте и вы угадать эмоции зверей на этих фотографиях.
1. Почему пахнет коробкой, но это не коробка?! 2. «Мой пёс любит, когда его берут на ручки, но это не точно» 3. «Кто ты?!» 4. «Я отомщу» 5. «Мы выиграли!» 6. «Занят я, не видишь? Приходи позже» 7. «Мыльные пузыри с запахом арахиса совершенно заворожили мою собаку» 8. «Так выглядит кайф» 9. «Сегодня утром мой кот пропал. Я обнаружил его под ящиком, он был в панике и всё время залезал мне на спину» 10. «Вода мокраяяяяя!» 11. «Наш гордый выпускник» 12. «Оптимист и пессимист» 13. «Кажется эта кошка увидела нечто ужасное» 14. «Этот парень пытается поймать муху» 15. «Не только кошки и собаки умеют быть эмоциональными» 16. «Пытается сдержать смех» 17. «Мой котик любит обниматься. Наверное» 18. «Гус любит ездить на машине. Спустя 15 часов он вроде всё ещё доволен. Или нет?» 19. «Ооо, это всё мне?!» 20. «Когда вас просят улыбнуться, и вы пытаетесь выглядеть мило»
Кстати, о собаках и их хозяев был снят отдельный фотопроект, в котором автор пытался доказать, что питомцы и их владельцы очень похожи, даже мимикой. Получилось очень мило и смешно.
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