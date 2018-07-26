Девушка сделала это после того как парень дернул ее за бюстгальтер. То, что последовало после этого — золото!

Я работаю медсестрой. Нам запрещают брать свои телефоны с собой, они должны храниться в нашем шкафчике. Но ко мне дозвонились через приемную больницы.

Телефон: «Это учитель вашей дочери со школы. Произошел инцидент с участием вашей дочери. Нам нужно, чтобы вы приехали».

Я: «Она больна или ранена? Это может подождать, пока моя смена закончится через два часа?»

Телефон: «Ваша дочь ударила другого ученика. Мы пытались дозвониться вам в течение 45 минут. Это действительно очень серьезно».

Я приезжаю в школу, иду в кабинет директора, и вижу там мою дочь, ее классного руководителя, учителя-мужчину, директора школы, мальчика с разбитым носом и красным лицом, и его родителей.

Директор: «Миссис [имя Мое], как хорошо, что вы наконец-то присоединились к нам!»

Я: «Я была очень занята, я потратила последний час своей работы, накладывая более 40 стежков на семилетнего мальчика, которого избила его мать металлическим половником, а потом мне пришлось иметь дело с полицией по данному вопросу. Извините за неудобства».

Классный руководитель рассказывает мне, что произошло. Мальчик дернул бюстгальтер моей дочери, и она ударила его за это по лицу два раза. У меня сложилось впечатление, что они еще больше разгневались на мою дочь, чем мальчик.

Я: «Ой. И вы хотите знать, собираюсь ли я выдвигать против него обвинения в сексуальных домогательствах к моей дочери и против школы, так как вы позволили ему сделать это?»

Они все занервничали, когда я сказала о сексуальном насилии и начали сразу все что-то говорить.

Учитель: «Я не думаю, что это так серьезно».

Классный руководитель: «Вы слишком остро реагируете».

Директор: «Я думаю, вы упускаете суть.»

Затем мать мальчика начинает плакать. Я обращаюсь к моей дочери, чтобы выяснить, что произошло.

Дочь: «Он продолжал дергать меня за лифчик. Я попросила его остановиться, но он этого не сделал, так что я сказала мистеру [Учитель]. А он сказал мне, ‘игнорировать’ его. Мальчик сделал это снова и расстегнул мой лифчик, и я ударила его. Потом он остановился».

Я обращаюсь к учителю.

Я: «Вы позволили ему это сделать? Почему вы не остановили его? Идите сюда и позвольте мне прикоснуться к передней части ваших брюк».

Учитель: «Что?! Нет!»

Я: «Это кажется вам неуместным? Почему бы вам не подойти к директору и не потянуть ее за бюстгальтер прямо сейчас. Посмотрим, какое это будет удовольствие для нее. Или может за бюстгальтер мамы этого мальчика. Вы думаете, только потому, что они дети это весело?»

Директор: «Миссис [Мое Имя]. При всем уважении, ваша дочь ударила другого ребенка.»

Я: «Нет. Она защищалась от сексуального нападения от другого ученика. Посмотрите на них: он почти 2 метра ростом и весом 70 или 80 килограмм. А она чуть больше полтора метра и весит всего 40 кг. Он на пол метра выше ее и вдвое тяжелее. Сколько раз она должна была позволить ему дотронуться до себя? Если человек, который должен был помочь и защитить ее в классе проигнорировал ее просьбу, что она должна была делать? Он достал ее, поэтому и получил».

Мама мальчика до сих пор плачет, а его отец выглядит злым и смущенным. Учитель не смотрел мне в глаза. Я смотрела на директора.

Я: «Я забираю ее домой. Я думаю, что мальчик усвоил урок. И я надеюсь, что ничего подобного никогда не повторится, не только с моей дочерью, но и с любой другой девушкой в этой школе. Вы не позволяете делать такое персоналу, так почему вы думаете, что он может делать это с девушкой 15 лет. Я сообщу об этом губернатору. И если ты (обращаясь к парню) еще раз тронешь мою дочь, я арестую тебя за сексуальное насилие. Ты меня понял?»

Я была так зла, я собрала вещи дочери и ушла. Я сообщила об этом Совету управляющих, и они заверили, что будут решать этот вопрос. Я также сообщила об этом в УСО (государственный мониторинг школ) и они были также обеспокоены этим вопросом и уверили меня, что проведут проверку в школе. Мою дочь перевели в другой класс по этому предмету, подальше от этого учителя и мальчика.