Условия конкурса Burda Style 2/2018

Конкурс на сайте начинается 26 июля 2018 г. и заканчивается 20 сентября 2018 г.

Если вы хотите принять участие в конкурсе, зарегистрируйтесь на нашем сайте, укажите в профиле краткую информацию: имя, город, несколько строк о себе и вашем хобби. Опубликуйте на Фотофоруме фотографию вашей работы с описанием. Затем разместите её на страничке конкурса, кликнув на «добавить на конкурс». Далее выберите название конкурса, в данном случае «Burda Style 2/2018», и подтвердите свой выбор.

Кроме того, отправьте редактору BurdaStyle.ru Юлии Декановой ваши персональные данные: ФИО, паспортные данные, почтовый адрес с индексом и номер телефона для связи. В теме сообщения укажите название конкурса. Если вы сделали ошибку в своем сообщении или что-то забыли написать, пожалуйста, не отправляйте сообщение с дополнениями. Отправьте новое сообщение с полными и правильными данными!

Нераспространение персональных данных третьим лицам гарантируется.

Без указания контактной информации работы на конкурс не принимаются!

Внимание!

Принимать участие в конкурсе могут только граждане Российской Федерации, проживающие в России.

Модели, представленные на конкурс, должны быть сшиты только по выкройкам Burda (возможны изменения в выкройке, но модель должна быть узнаваема!), а также должны быть проставлены номер журнала (спецвыпуска), номер (а) модели и краткое описание работы.

На конкурс принимаются модели для женщин, мужчин и детей.

Конкурс проводится среди портных-любителей.

На конкурсную страницу сайта можно загружать не более трех работ. Фото должно быть качественным, с хорошим разрешением. Изображение не должно быть обрезано сверху («без головы») или с закрытым лицом («закрашенным»). Модель не может быть выставлена на манекене, вешалке или в разложенном виде. Жюри оценивает созданный вами образ.

Те работы, за которые уже были получены призовые места в конкурсах сайта и/или журнала, не могут быть представлены на любой другой конкурс.

Работы, которые не соответствуют условиям конкурса, будут удалены.

Отправляя фотографию на конкурс, вы тем самым гарантируете, что эта модель сшита именно вами. Модель, выставленная на конкурс, автоматически означает ваше согласие на публикацию её на сайте BurdaStyle.ru, а также в журнале Burda.

Победителя и призеров определяет экспертная комиссия.

Призы принадлежат нашим партнерам.

Результаты конкурса будут опубликованы в декабрьском номере журнала Burda за 2018 год.

Все вопросы по текущему конкурсу вы можете задавать в комментариях.