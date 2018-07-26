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Простые секреты, которые помогут выбрать идеальный арбуз на прилавке
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Простые секреты, которые помогут выбрать идеальный арбуз на прилавке 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Лето — пора множества сезонных фруктов и ягод, которые не доступны на прилавках в другое время года. Конечно, не обходится и без арбузов, вот только выбрать действительно вкусный и спелый бывает весьма проблематично, поэтому и общее впечатление от ягоды портится. Если следовать нескольким простым советам, можно без труда выбрать лучший арбуз на прилавке.
Размер
В случае с арбузом размер действительно имеет значение. Эксперты рекомендуют не выбирать слишком большую или маленькую ягоду, ориентируясь на средние варианты. Идеальный вес арбуза составляет от 5 до 7 кг. Удлиненные ягоды нередко оказываются водянистыми, пока круглые чаще более сладкие.
Хвостик
Эта часть арбуза практически всегда рассказывает о его зрелости, но только если хвостик сморщился и хорошо высох. Если же он зеленый, то высока вероятность, что ягоду сорвали раньше срока.
Стучите
Хотя звучит странно, но умение стучать и слушать является ключевым при выборе хорошего арбуза. При постукивании зрелый продукт распространяет гулкий звук. Можно также попробовать сжать ягоду, чтобы услышать характерный треск. Если в ответ на стук слышен низкий звук, то арбуз, что весьма вероятно, перезрел, если высокий — сорван преждевременно.
“Паутинка”
Почти каждый замечал на ягоде не слишком привлекательные коричневые полосы и пятна, несколько напоминающие паутину. Появляются подобные отметины не просто так, являясь следами опыления. Если «паутинка» имеет значительные размеры, значит ягоду часто опыляли пчелы, а значит она окажется сладкой.
Пятна
Не стоит думать, что идеальный арбуз должен непременно быть полностью зеленым. В идеале у него присутствует бело-желтое или просто желтое пятно, поскольку это говорит, что ягода достигла зрелости. При этом важно, чтобы пятно не было в большей мере белым, ведь это может указывать на то, что арбуз еще не дозрел.]]>
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