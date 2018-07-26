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Пэрис Хилтон назвала Линдси Лохан «патологической лгуньей»
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Пэрис Хилтон назвала Линдси Лохан «патологической лгуньей» 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Кого Пэрис Хилтон точно не позовет на свою свадьбу с Крисом Зилкой, так это свою заклятую подружку Линдси Лохан. Некогда двух светских львиц водой было не разлить, но однажды Линдси пришла в голову мысль увести у Пэрис ее парня, и с тех пор Хилтон, которая сразу же разорвала с бывшей приятельницей все отношения, не упускает случая над ней съехидничать.
Вот и на днях Пэрис прокомментировала архивное видео, которое запостил один из тематических аккаунтов в Instagram. В нем Линдси жалуется на «недопустимое» поведение Пэрис, обвиняя подружку в том, что она ударила ее ногой и облила коктейлем. «Патологическая лгунья», — написала Хилтон.
Да, 11 лет дружбы определенно пошли коту под хвост из-за одного неверного решения! В прошлом году появились слухи, что топор войны между Пэрис и Линдси наконец зарыт, когда Пэрис опубликовала в Instagram совместный снимок с Бритни Спирс и Лохан и подписала его: «Первое пришествие Святой Троицы». Правда, позже она объяснила, что это была ирония: Линдси специально привязалась к ней и Бритни на глазах у репортеров, пытаясь завязать разговор, но обратно в компанию ее никто не приглашал.
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