8-летнему Никите из Шарьи срочно нужна помощь

Фонд «География Добра» ищет добрых людей, которые готовы помочь 8-летнему Никите Смирнову из Шарьи. У мальчика фокальная эпилепсия, и он нуждается в реабилитации, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Реабилитация должна начаться уже 30 июля, но для этого нужно собрать 127 тысяч 750 рублей. Пока что собрано 70 тысяч 426 рублей. Объединившись, мы сможем в короткие сроки собрать эту сумму для семьи, где работает только папа.

У Никиты врождённый порок развития головного мозга, фокальная эпилепсия. Он уже перенес 2 операции на ногах, долго был в гипсе, заново учился садиться и ползать. Никита очень любознательный и добрый. Мама уделяет ему все свое время, помогает мальчику справляться с трудностями, постоянно дает ему противоэпилептические препараты.

Предыдущая реабилитация, которую проходил Никита, дала плоды — он научился сортировать предметы по цветам и размерам, у него окрепла спина. Сейчас Никита смело стоит на ногах, хоть и с опорой.

Сейчас важно закрепить результат. Оказать помощь Никите можно на сайте Фонда «География Добра». Кроме того, можно отправить SMS на номер 7522 со словом Жизнь 100, где 100 — любая сумма.