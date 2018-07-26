Молодой парень получил именно то, что он хотел на Рождество, но его лучший друг ничего не получил.

Однажды в канун Рождества Педро и Эммет ехали в школьном автобусе домой, разговаривая о Санта Клаусе. Эммет рассказал Педро, что весь год он вел себя хорошо и хотел получить в подарок — пневматическое ружье. Педро был старше своего друга, и уже знал, что чтобы Санта-Клаус принес ему его любимые игрушки, ему нужно молиться очень громко, так чтобы мама, папа и бабушка могли его услышать. Но в глубине души, Педро хотел верить в Санта-Клауса, как и его младший друг, Эммет.

Вскоре наступило Рождественское утро, и Педро обнаружил под елкой блестящий новый велосипед как он и хотел. Также там были фрукты, другие мелкие подарки и новое пневморужье Ред Райдер. Педро не мог дождаться, чтобы показать Эммету свои подарки и направился домой к другу. Когда Эммет открыл ему дверь и посмотрел на Педро, он едва мог говорить, но сказал: «Педро, Санта-Клаус не пришел ко мне. Либо я плохой, либо у него кончились игрушки.» Педро видел боль в глазах Эммета и слышал разочарование в его голосе. Педро, не задумываясь, ответил: «Эммет, пошли. Санта думал, что ты проведешь ночь со мной, и он оставил твое ружье в моем доме. Я привезу его тебе».

Эммет хмыкнул, как запеченный опоссум и выглядел очень взволнованным. Эммет обнял Педро, а Педро обнял его. В тот момент, девятилетний Педро еще раз понял, что все таки есть настоящий Санта Клаус. По дороге домой на своем новом велосипеде, но уже без своего пневморужья, Педро продолжал думать: «Пожалуйста, мама, только не злись, — и она не злилась.