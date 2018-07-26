Ещё
СМИ: у Регины Тодоренко и Влада Топалова родится мальчик
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: у Регины Тодоренко и Влада Топалова родится мальчик 

Журнал ОК! 29 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Вчера Влад Топалов и Регина Тодоренко наконец объявили себя парой и рассказали, что женятся! О беременности же ведущей «Орла и решки» они не сообщили ни слова, но поклонники и так всё знают — наряды, которые Регина выбирает для выходов в свет, уже не могут скрыть заметно подросший животик.
Сегодня российское издание Super написало, кто же родится у звездной пары и когда. По информации инсайдера, Регина и Влад ожидают появления на свет мальчика. Роды назначены, предположительно, на декабрь.
Если вся вышеперечисленная информация достоверна — а, скорее всего, так и есть, — то для обоих этот ребенок станет первенцем. Брак же для Топалова будет второй.
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Новоиспеченные жених и невеста познакомились во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард» летом прошлого года. В январе 2018-го Регина рассказала в интервью, что у нее завязался роман, но имя избранника не назвала.
Уже в феврале появился слух, что им мог стать Влад Топалов, с которым телеведущая отправилась в путешествие для съемок своего влога. И вскоре это подтвердилось.
Журнал ОК!: последние новости
Влад Топалов и Регина Тодоренко объявили о помолвке Любовь или расчет? Эммануэль и Брижит Макрон и еще 7 пар, где женщина старше Образ дня: Кендалл Дженнер в красном ансамбле и ботильонах на высоких каблуках
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Что будет, если пить только минеральную воду1
Литвинова показала красавицу-дочь4
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем1
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение