Торговцев овощами и фруктами отправляют на Кулибина

Мэрия Владимира предлагает торговцам овощей и фруктов перебраться на городскую ярмарку, которая открылась на улице Кулибина рядом с ТЦ «Мегаторг». Площадка рассчитана на 55 торговых мест.

На городском рынке на улице Батурина также предоставляют места для бабушек, которые торгуют ягодами и грибами. Арендовать место можно всего лишь за 29 рублей в день. Но необходимо подтверждение наличия в собственности приусадебного участка. С нашей точки зрения, — вполне разумное требование, чтобы остановить перекупщиков и спекулянтов.

Всего же за первое полугодие 2018 г. во Владимире было составлено более 400 протоколов за незаконную торговлю. Рейды по уличным торговцам проходят еженедельно. Начальник городского управления экономики Татьяна Терентьева говорит, что «торговцы-нелегалы» не только нарушают налоговое законодательство.

«Их деятельность небезопасна для потребителей, ведь на продукцию нет никаких сертификатов качества», — считает Терентьева.

Глава администрации Владимира Андрей Шохин со своей стороны напоминает, что торговлю в подворотнях будут пресекать и впредь.

«Никто не может поручиться за безопасность нелегальных продуктов для здоровья горожан. Неизвестно, кто и откуда привозит такие овощи и фрукты, в каких условиях они выращены, какими «гормонами роста» напичканы», — добавляет градоначальник.

Ярмарку на Кулибина организатору предписано содержать в чистоте и порядке, требовать от предпринимателей наличия медицинских книжек и сертификатов качества продукции. При необходимости, овощи и фрукты будут проходить санитарный контроль в лабораториях Центрального рынка.