Три восьмерки: какие даты заключения брака — самые популярные в «Коломенском»

Самые популярные даты заключения брака в «Коломенском» стали известны нашей газете 25 июля.

Многие пары верят в силу магической восьмерки, поэтому стремятся провести официальную свадебную церемонию в восьмом месяце 2018 года.

Особенно востребованы оказались даты с 3 восьмерками: 8, 18 и 28 августа — эти даты для заключения брака заняли заблаговременно. Поделимся с читателями некоторыми любопытными фактами: 8 августа будет проведено 35 свадебных церемоний, 18 — новые семьи образуют 40 пар, на 28 августа пока записалось 10 человек, но прием заявок продолжается до 27 июля.

Помимо официальной регистрации брака, в «Коломенском» молодоженов ждут поездки на теплоходе по Москва-реке, прогулки в конных экипажах, а также другие разнообразные мероприятия.

Фото предоставила пресс-служба музея-заповедника.