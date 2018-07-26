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Три восьмерки: какие даты заключения брака — самые популярные в «Коломенском»
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Три восьмерки: какие даты заключения брака — самые популярные в «Коломенском» 

Управа района Нагатинский затон 26 минут назад
Фото: Управа района Нагатинский затон
Самые популярные даты заключения брака в «Коломенском» стали известны нашей газете 25 июля.
Многие пары верят в силу магической восьмерки, поэтому стремятся провести официальную свадебную церемонию в восьмом месяце 2018 года.
Особенно востребованы оказались даты с 3 восьмерками: 8, 18 и 28 августа — эти даты для заключения брака заняли заблаговременно. Поделимся с читателями некоторыми любопытными фактами: 8 августа будет проведено 35 свадебных церемоний, 18 — новые семьи образуют 40 пар, на 28 августа пока записалось 10 человек, но прием заявок продолжается до 27 июля.
Помимо официальной регистрации брака, в «Коломенском» молодоженов ждут поездки на теплоходе по Москва-реке, прогулки в конных экипажах, а также другие разнообразные мероприятия.
Фото предоставила пресс-служба музея-заповедника.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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