Парадный туалет: Баскетболист Андрей Мельников

На съёмку с Андреем мы отправились, конечно же, в пространство «МОСТ» — это 9 площадок для игры в баскетбол 3х3 на острове Канта под эстакадой.

«Я в детстве о такой площадке мог только мечтать: классные кольца, хорошее покрытие, правильная музыка. Это лучшая площадка в стране на данный момент, а поверьте мне, я видел почти все. После ЧМ-18 в Москве планируют построить новую, возможно, она посоревнуется с нашей», — говорит Андрей.

Площадки работают каждый день: чтобы поиграть в баскетбол, надо лишь прийти: с мячом или без, с компанией или одному — на месте найдётся всё. Каждую среду в пространстве «МОСТ» проходят «Короли улиц» — соревнования, в которых участвуют команды из трех человек. Зарегистрироваться надо на месте, а в конце, возможно, получить подарок., Идём на тренировку,

Первое правило жизни — у тебя должен быть план, по которому ты двигаешься. Это не значит, что спонтанности и приятных неожиданностей не будет. Но план должен быть. Так я всегда знаю, где окажусь.

Надо больше думать о будущем, нежели копаться в прошлом. Хорошо выносить уроки из прошлой жизни, но что было, то было. Этого не изменить, поэтому бесполезно сокрушаться. Вынес урок и пошел дальше.

Всегда держи свое тело в готовности и делай разминку. Перед каким угодно занятием. Я делаю разминку каждое утро, поэтому моё тело готово к любым жизненным челенджам. Часто люди занимаются спортом, потом перестают, приходят на площадку или куда-то ещё, и думают, что они могут сделать то, что делали раньше. Но у них не получается, потому что время не обмануть. Нужно тренировать тело. И мозг, например, читая книги. Поэтому каждое моё утро — это книги и разминка., Идём на игру,

Когда ты просыпаешься, ты должен следовать определенному режиму. Я это подсмотрел у 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса , у которого каждый заплыв начинается одинаково: по одной и той же схеме он садится в раздевалке, снимает носок с левой ноги, слушает определённую музыку, делает разминку у бассейна, встаёт на тумбу только с левой стороны и т.д. Каждый раз ты как будто включаешь кассету и на выходе ты всегда одинаковый: ты готов творить, работать, созидать. Как сказал Уоррен Баффет : «Неважно, во сколько ты встаешь, важно, с каким настроением ты это делаешь». Чтобы его настроить, я следую режиму.

Баскетбол научил меня делать лучше других. Я играл на позиции разыгрывающего — это тот человек, который прогнозирует: он знает соперников и свою команду, анализирует, а потом делает так, чтобы его партнерам было легче набрать очки. Отдаёт им передачи, заказывает определенные комбинации. Таким образом, ты делаешь лучше других, даешь им возможность набирать очки., Идём на вечеринку после игры,

За что я ещё люблю баскетбол — за то, что он делает тебя амбедексером, человеком, который одинаково хорошо пользуется обеими руками. Это очень развивает обе половины мозга. А ещё в процессе игры вы точно прибавите в росте.

Я читал, что самая привлекательная часть тела мужчины для девушки — это задница. Баскетболисты всегда передвигаются в защитной стойке, что отлично прокачивает ягодичные мышцы. Так что, даже если вы будете не очень играть, задница у вас будет что надо.

И хотя мой первый тренер всегда говорил, что главное — это твоя игра, а не шмотки, мы будем рады всем и спортивным, и стильным на площадках Места Общественных Спортивных Тусовок. Welcome!

P. S. Федерация Баскетбола Калининградской области приглашает к сотрудничеству организаторов спортивных и событийных тусовок в общественном пространстве «МОСТ». Контакты —kdbasket@gmail.com