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Эксперты рассказали, как собаки спасают человека от стресса и злости
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Эксперты рассказали, как собаки спасают человека от стресса и злости 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Лучшие друзья человека не просто ощущают наши эмоции, но и готовы утешить или поддержать хозяина в стрессовой ситуации, считают ученые.
Согласно выводам завершившегося на днях исследования сотрудников американского Университета Джона Хопкинса, собаки не просто хорошо чувствуют настроение своего хозяина, но и стараются помочь ему, уверены ученые. Всего к эксперименту привлекли три десятка четвероногих разных пород, которых разводили с владельцем по разным комнатам, оставляя только закрытую прозрачную дверь. После этого хозяин начинал изображать плач или горе или же, наоборот, напевал колыбельную.
Исследовав полученные данные, ученые пришли к выводу, что, наблюдая за плачущим хозяином, собаки начинали прикладывать втрое больше усилий для того, чтобы открыть дверь и воссоединиться со своим владельцем. Также ученые замеряли в ходе эксперимента уровень стресса у четвероногих подопытных, установив, что он существенно повышался. Более того, некоторые псы настолько расстраивались, что терялись и переставали предпринимать попытки попасть к человеку.
— Когда ты после операции усталый, весь в крови, и к тебе приходит собака, тыкается носом и облизывает, ты снова становишься человеком. Нервы уходят, — вспоминал Андрей Попов.
Своих коллег поддержал и эксперт-кинолог Евгений Цвигельский.
— Честно говоря, я млею от американской науки. Они опять тратят ресурсы на то, чтобы доказать что черное — это черное. У животных уже несколько миллионов лет существует невербальная коммуникация. Они выражают все, что им необходимо, через позы, движения, мимику и прекрасно это считывают у других. Причем этот язык универсален. Посмотрите любую передачу про Африку. Пасутся газели, и мимо идет лев. Все спокойно. Но как только хищнику придет в голову идея о перекусе — все, травоядные тут же исчезнут, — сказал Евгений Цвигельский.
Собака как социальное животное, продолжил кинолог, прекрасно чувствует настроение своего хозяина. Более того, в «Классификации потребностей» по Павлу Симонову, которой скоро 100 лет будет, описана потребность к сопереживанию. Собаки склонны проявлять сочувствие членам стаи, защищать их.
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