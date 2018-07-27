«Неужели правда расстались?»: Николай Басков смутил словами, обращенными к Виктории Лопыревой

Николай Басков трогательно поздравил свою невесту Викторию Лопыреву с днем рождения и, как показалось его поклонникам, замысловато попрощался со своей музой. Слова, которые золотой голос России подобрал для поздравления, смутили подписчиков, убедив их в том, что столь долгожданной свадьбы двух звезд, увы, не будет.

Свадьбу модели Виктории Лопыревой и певца Николая Баскова с нетерпением ждет вся страна уже на протяжении года. Артисты объявили о помолвке давно, однако, к всеобщему разочарованию, певец и модель отложили свадьбу и совсем не спешат узаконить свои отношения. Более того, в последнее время Николай и Виктория мало времени проводят вместе и даже отдыхают порознь, причем во время своего отпуска Басков смутил публику холостяцким поведением.

Накануне модель и телеведущая отмечала свой 35-летний юбилей, и, разумеется, Николай сердечно поздравил Викторию с праздником, чем лишь еще больше убедил обывателей, что им не суждено увидеть громкую свадьбу своих кумиров. «Счастлив идти рядом с тобой по жизни и мне уже даже не важно, в каком статусе, главное, чтобы ты всегда была рядом, и я очень благодарен судьбе и тебе за всю твою любовь и заботу, что ты мне подарила и даже слезы. А те эмоции, которые я пережил с тобой, они навсегда останутся в моем сердце! Будь счастлива, весь мир у твоих ног и пусть тебя всегда хранит Бог!» — обнародовал Николай поздравление, больше похожее на прощальное письмо.

Огорченные поклонники принялись озвучивать свои догадки, желая получить официальное подтверждение о разрыве. «Я пропустила чье-то расставание….» «Поверить не могу. Он прощается?» «Похоже, свадьбы не будет. А я все надеялась» «Виктория, вы с Николаем не вместе? Он такие необычные слова подобрал» «Нет, быть не может! Неужели правда расстались?» «Такую девушку упустил»

Впрочем, не только поведением холостяка смутил своих поклонников Николай Басков — некоторые обыватели с удивлением обратили внимание на гладкие ноги артиста, посмеявшись над тем, что певец бреет волосы на ногах.