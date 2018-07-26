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«Генеральша»: трехлетняя Надежда Пескова учит старшего брата нырять
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«Генеральша»: трехлетняя Надежда Пескова учит старшего брата нырять 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Татьяна Навка умилила подписчиков новым видео с дочерью.
Трехлетняя Надя Пескова уже демонстрирует задатки лидера. В новом видео, опубликованном мамой девочки, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой, малышка с борта яхты рассказывает, а потом наглядно показывает брату Дени, как нырять. «Как же Надюша любит руководить и учить … На это можно смотреть бесконечно», — отметила спортсменка.
Поклонники восхищены смелостью девочки, прыгнувшей в воду без специальных плавательных средств: «Молодец! Какая смелая-как хорошо плавает!», «Ух! класс! у нас взрослые не умеют плавать! супер!», «Маленький лягушонок!», «Молодчинка! Бесстрашная!», «Молодец! Смелая девчушка, вся в маму!», «О божечки, какая спортивная и смелая девочка))) даже не знаю в кого такая пошла», «Гены … есть с кого пример брать 😂😂 Полководец маленький».
Напомним, от первого брака у Татьяны Навки есть 18-летняя дочь Александра. Дмитрий Песков — многодетный отец. Первая супруга, Анастасия Буденная, в 1990 году родила политику сына Николая, а вторая, Екатерина Солоцинская, подарила ему троих детей — Елизавету, Мика и Дени. Младшая дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова родилась в 2014 году.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram
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