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Программисты-католики разработали нейросеть, одевающую голых женщин
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Программисты-католики разработали нейросеть, одевающую голых женщин 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Представители Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии придумали хитрый способ бороться с контентом для взрослых в Интернете. Их программисты разработали специальную нейросеть, которая «одевает» обнаженных женщин, чьи изображения гуляют по Сети, сообщает The Register.
Таким образом католики собираются бороться с порнографией. Авторы проекта загрузили в алгоритм более двух тысяч фотографий полностью обнаженных женщин, а также девушек в купальниках. Таким образом программе дали понять, какие части дамских тел необходимо будет прикрыть.
Бразильские верующие говорят, что не хотят навязывать свои этические и эстетические представления всем, поэтому их программа появится в виде приложения для браузера, которое можно будет отключить в любой момент.
Пока «одевающая» нейроесть к запуску неготова — купальники, которые программа цепляет на голых женщин, часто «сползают», появляясь не совсем там, где нужно.
Кроме того, оказалось, что алгоритм умеет не только одевать нарисованных женщин, но и раздевать их. Программисты удивлены — такому они нейросеть не учили.
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