Кэти Перри рассказала о борьбе с депрессией и отношениях с Орландо Блумом

Кэти Перри украсила обложку августовского номера австралийского Vogue и дала большое интервью самому «звездному» журналисту в индустрии моды — Дереку Бласбергу . Самой горячей темой разговора Кэти и Дерека стала, конечно же, недавняя помолвка певицы с Орландо Блумом. Похоже, Перри наконец поняла, что слишком уж яростно выражает свои восторги касаемо возлюбленного, в то время как сам он предпочитает помалкивать (и публично признаваться в любви другим женщинам).

«Конечно, мне нравятся мои отношения, но это лишь некоторая часть моей жизни, и я бы не хотела, чтобы другим ее составляющим уделялось меньше внимания», — скромно сообщила звезда.

Оказалось, что в прошлом году у Кэти развилась настоящая депрессия, когда поклонники и критики довольно холодно оценили ее последний альбом Witness. «Мое сердце было разбито. Я ждала определенной общественной реакции, которой, увы, не последовало. Но именно этот провал и вера в Бога подарили мне целостность, которой у меня никогда не было», — поведала Перри, которая призналась, что является большой поклонницей папы римского Франциска . «Моя мама молилась за меня всю жизнь и надеялась, что я вернусь к Богу. Я никогда не оставляла его. Просто я стала вести более светский образ жизни и заниматься своей карьерой. Но теперь, когда мне уже за 30, я больше ориентируюсь на духовность». По словам Кэти, обрести внутреннюю гармонию ей помогла в том числе некая программа Хоффмана: благодаря недельному курсу реабилитации певица поняла, что между творчеством и страданием нет никакой связи, а артист для своего идеального образа совсем не должен страдать и мучиться.

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