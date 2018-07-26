Как обновить растянутую горловину на футболке: 2 мастер-класса

Пришивная горловина на трикотажных футболках имеет свойство растягиваться, придавая вещи не очень опрятный вид, даже когда ткань самой футболки выглядит ещё вполне достойно. С одной стороны, лёгкая небрежность сейчас в моде — горловину можно оставить растянутой. Но если есть желание изменить ситуацию, можно воспользоваться одним из способов ремонта горловины. Вашему вниманию — два мастер-класса, простой и сложный. Результат в каждом случае получается немного иной, но цель будет достигнута так или иначе: горловина футболки вновь обретёт опрятный вид.

Фото: reddit.com Как исправить растянутую горловину футболки: мастер-класс 1 Вам потребуется:

— булавки;

— нить в цвет футболки и ручная иголка для шитья трикотажа (с тупым концом) или швейная машина.

Последовательность работы:

1. Выверните футболку наизнанку.

Фото: pinterest.com/patsy14043722

2. Заверните край горловины на изнанку футболки и заколите булавками, как показано на фото.

Фото: pinterest.com/patsy14043722

3. Теперь отделку нужно пришить. Можно пристрочить её на швейной машине — однако имейте в виду, что строчка должна получиться эластичной. Воспользуйтесь нашими советами о том, как шить трикотаж на машине. https://burdastyle.ru/master-klassy/tkani/kak-shit-trikotazh-na-shveynoy-mashinke-5-sposobov_12198/

Фото: BurdaStyle.ru Ещё один вариант — пришить горловину вручную, швом назад иголку. Он выполняется так:

Фото: ttonght.appspot.com Стежки надо делать небольшими, одинаковыми по длине и стараться шить как можно ровнее. Постарайтесь проложить шов точно по линии соединения с лицевой стороны футболки и отделки, тогда его не будет заметно.

Также можно пришить отделку вручную потайным швом с изнанки.

Как исправить растянутую горловину футболки: мастер-класс 2 Фото: craftsy.com В этом случае горловину придётся отпороть и пришить заново.

Вам потребуется:

— распарыватель или ножницы для распарывания;

— портновские ножницы;

— булавки;

— утюг;

— иголка и нитки для намётывания;

— оверлок, швейная машина и нитки в цвет футболки.

Последовательность работы:

1. Отпорите отделку от футболки. На 1,5-2 см также распорите один из плечевых швов. О том, как быстро и аккуратно распороть подобные швы, читайте тут. Отутюжьте верх футболки.

2. Отрежьте шов от отделочной планки. Разверните и отутюжьте планку, слегка растягивая.

3. Один из длинных краёв планки обработайте на оверлоке. Если оверлока нет, воспользуйтесь нашим советом по обработке трикотажа с помощью швейной машины.

4. Планку сложите лицом к лицу с футболкой и приметайте так, чтобы необработанный край планки и линия горловины совпадали. Срежьте лишнюю ткань планки.

5. Пристрочите планку, уберите намётку.

6. Пришитую планку отверните наизнанку и приметайте.

7. Пристрочите планку на машине и отстрочите рядом на расстоянии 0,5 см.

8. Зашейте и обработайте распоротый участок плечевого шва. Удалите намётку. Готово.

Наглядно — в видео: