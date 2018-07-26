Саратовцев предупреждают об опасных грибах на Кумысной поляне

Администрация Саратова опубликовала на своем сайте предупреждение об опасности сбора грибов на Кумысной поляне.

«Грибы, собранные в лесополосах вдоль дорог на промышленных и бытовых свалках, в районе Кумысной поляны, а также купленные на несанкционированных рынках могут быть опасны для здоровья и жизни. Отравиться можно не только ядовитыми, но даже съедобными перезрелыми грибами. (…) Наиболее тяжелые, часто смертельные отравления бывают при употреблении в пищу бледной поганки, вместо похожих на нее шампиньонов, сыроежек, зеленушек», — отмечают чиновники.

Сотрудники администрации просят горожан воздержаться от сбора грибов, если нет необходимого опыта.

«Если после употребления в пищу грибов появились боли в животе, тошнота, рвота, холодный пот, жажда, понос, надо немедленно вызвать скорую помощь, так как от своевременного оказания медицинской помощи зависит зачастую жизнь отравившегося. До прибытия медиков необходимо промыть желудок теплой водой с питьевой содой (1 чайная ложка на 1 литр воды) или бледно розовым раствором марганце-кислого калия, очистить кишечник с помощью солевого слабительного или клизмы. Затем больному дают 2-3 таблетки активированного угля через 10-20 минут», — рассказали в мэрии.