Ещё
Саратовцев предупреждают об опасных грибах на Кумысной поляне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саратовцев предупреждают об опасных грибах на Кумысной поляне 

Свободные новости 53 минуты назад
Фото: Свободные новости
Администрация Саратова опубликовала на своем сайте предупреждение об опасности сбора грибов на Кумысной поляне.
«Грибы, собранные в лесополосах вдоль дорог на промышленных и бытовых свалках, в районе Кумысной поляны, а также купленные на несанкционированных рынках могут быть опасны для здоровья и жизни. Отравиться можно не только ядовитыми, но даже съедобными перезрелыми грибами. (…) Наиболее тяжелые, часто смертельные отравления бывают при употреблении в пищу бледной поганки, вместо похожих на нее шампиньонов, сыроежек, зеленушек», — отмечают чиновники.
Сотрудники администрации просят горожан воздержаться от сбора грибов, если нет необходимого опыта.
«Если после употребления в пищу грибов появились боли в животе, тошнота, рвота, холодный пот, жажда, понос, надо немедленно вызвать скорую помощь, так как от своевременного оказания медицинской помощи зависит зачастую жизнь отравившегося. До прибытия медиков необходимо промыть желудок теплой водой с питьевой содой (1 чайная ложка на 1 литр воды) или бледно розовым раствором марганце-кислого калия, очистить кишечник с помощью солевого слабительного или клизмы. Затем больному дают 2-3 таблетки активированного угля через 10-20 минут», — рассказали в мэрии.
Свободные новости: последние новости
Игумен Нектарий рассказал режиссеру Германике, как сломал дорогие швейцарские часы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Что будет, если пить только минеральную воду1
Литвинова показала красавицу-дочь4
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем1
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение