Обаятельная дочь Пугачевой и Галкина объяснила, почему 10+10=20 

Дочь юмориста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Лиза собирает первые урожаи с полей всеобщего обожания и популярности. Маленькая Лиза произвела фурор в сети, рассказывая в видеоролике отцу, почему 10+10=20.
Ее систему, по которой «11 — это идется как один, а 15 — это идется как пять, и так считается по горочкам» оценили подписчики артиста. Несмотря на то, что девочка в ходе рассуждений немного запуталась в своей теории счета, ее усыпали комплиментами и возгласами умиления.
— Железная логика! Молодец! И не поспоришь!
— Это называется сравнения по модулю 10 — Умничка такая и не важно, что 40 — это 3! Прелесть! И чувствуется: ей нравится говорить букву «р»!
— На неё можно смотреть вечность!
Не пожалели звездных комментариев и «лайков» Продюсер Иосиф Пригожин, певицы Светлана Лобода, Полина Гагарина и Лолита Милявская, балерина Анастасия Волочкова и актриса Эвелина Бледанс. Как пишет Дни.ру, комплимент подарила и участница группы «Фабрика» Александра Савельева, которая назвала Лизу «невероятным ребенком». Даже любительница колкостей Ксения Собчак признала, что девочка прекрасна.
Двойняшкам Пугачевой и Галкина — сыну Гарри и дочери Лизе — в сентябре исполнится пять лет. Родители с радостью делятся забавными роликами малышей. Так, бурю эмоций у поклонников вызвало видео с восторженным рассказом детей о встреченном в море гигантском осьминоге. Беседа «маленькой Аллочки» (так назвали Лизу фанаты) с папой за завтраком также поразила подписчиков артистизмом и кокетством.