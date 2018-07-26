Обаятельная дочь Пугачевой и Галкина объяснила, почему 10+10=20

Дочь юмориста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Лиза собирает первые урожаи с полей всеобщего обожания и популярности. Маленькая Лиза произвела фурор в сети, рассказывая в видеоролике отцу, почему 10+10=20.

Ее систему, по которой «11 — это идется как один, а 15 — это идется как пять, и так считается по горочкам» оценили подписчики артиста. Несмотря на то, что девочка в ходе рассуждений немного запуталась в своей теории счета, ее усыпали комплиментами и возгласами умиления.

— Железная логика! Молодец! И не поспоришь!

— Это называется сравнения по модулю 10 — Умничка такая и не важно, что 40 — это 3! Прелесть! И чувствуется: ей нравится говорить букву «р»!

— На неё можно смотреть вечность!

Двойняшкам Пугачевой и Галкина — сыну Гарри и дочери Лизе — в сентябре исполнится пять лет. Родители с радостью делятся забавными роликами малышей. Так, бурю эмоций у поклонников вызвало видео с восторженным рассказом детей о встреченном в море гигантском осьминоге. Беседа «маленькой Аллочки» (так назвали Лизу фанаты) с папой за завтраком также поразила подписчиков артистизмом и кокетством.