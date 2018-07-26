Как раскачать мужчину на чувства, деньги и поступки?

На первый взгляд, самоуверенные девушки скажут, что это легко. Сказала «купи», «дай» и всё получила. Но опытные охотницы за мужским вниманием и деньгами знают, что такой прием пройдет только один раз. После сделанных «подношений» мужчина раскусит в девушке охотницу и забудет про нее, как и про сотню таких же.

Чтобы раскачать мужчину на чувства (разумеется, положительные), на деньги и поступки, нужно всего 2 вещи: время и тактика. Как ни странно, но именно в этом вопросе спешка и малейшая ошибка выдадут истинные ваши намерения. К таким выводам пришли специалисты института психологии, социологии и социальных отношений.

Раскачиваем на чувства

Это первое в цепочке женских целей. Только после возникновения чувств можно будет говорить о деньгах и поступках. Для начала уточним, что раскачать как уже имеющегося в непосредственном распоряжении и нового знакомого можно примерно по одной схеме. Достаточно запомнить несколько принципов:

Мужчинам скучно. Это означает, что вызвать и максимально длительное время удерживать его интерес — самое главное. К такому мнению пришел в своих исследованиях доцент Восточно-Европейского института психоанализа Сергей Авакумов. Начиная со стадии знакомства лучше всего давать понять, что у вас есть своя личная жизнь, свое личное пространство и самоуважение. Вы знаете чем заняться, когда находитесь без него. С одной стороны, можно было и соврать, что тогда, когда он отменил свидание, вы пошли на выставку, хотя на самом деле просидели в обнимку с котом на диване. Но тоска и грусть будут читаться в ваших глазах. Вы рискуете потерять внутренний стержень. Поэтому, лучше всего, оставшись наедине с самой собой, все же действительно сходить в театр, выставку или цирк. Новые эмоции придадут блеск вашим глазам, вам будет, о чем поговорить и риск стать навязчивой снизится до нуля. И диалог в духе: «Вам нравится Киплинг? — Ах вы шалунишка! Не знаю… Я еще так не пробовала…» будет не про вас.

Мужчинам хочется завоевывать. Что касается построения отношений после знакомства, то здесь верным помощником будет тактика «качели», или так «шаг вперед, два назад». Мужчины видят себя охотниками. Это неизменно с давних времен. Всё что нужно — дать ему это ощущение.

Пример. Вчера, поцеловав вас, он решил, что это уже пройденный этап. Значит сегодня лучше ускользнуть от поцелуя. Вчера можно было страстно обнять вас, значит завтра, ускользаем из объятий, добавляя фразу «кажется, ты слишком настойчив» или «Ты вчера меня не правильно понял». Главное, не перегнуть палку и на предложение «встретимся сегодня?» не ответить мужчине «я бы с удовольствием, но там такой холод. Может лучше весной»?

Руководствуясь тем, что интим никогда не предлагают, открыто (а, если вам это предложили, значит, вас уже раскусили), на каждую открытость вам лучше реагировать шагом назад. И чем дольше вы будете вызвать интерес и внимание мужчины, тем больше баллов вы сможете себе приписать в отношениях.

Раскачать на деньги

Это следующий этап после интереса и внимания. Раскачка на деньги на первых порах — дело не простое, требующее аккуратности и четкой тактики. Сюда входят дорогие подарки, покупка автомобиля, регулярная финансовая помощь, оплата всех ваших потребностей и так далее.

Другое дело — последующая раскачка (второй вид) на увеличение его собственных заработков опять же для вашего удовольствия. Это совершенно два разных дела. Например, на момент вашей свадьбы он зарабатывал 1000 долларов в месяц, и в ваших силах раскачать его до заработной платы в размере 10000 долларов в месяц. Но пока ограничимся первым этапом — как приучить мужчину регулярно тратить на вас свои деньги.

Главное — желая получить от мужчины деньги, ни в коем случае не дать понять, что они вам нужны. А то может случиться как в шутке о том, что отличница так сильно хотела ответить, что вывихнула руку в двух местах.

Чтобы не выдать себя, лучше всего заранее позаботиться о собственном плацдарме. Всегда при себе иметь деньги на дорогу, чтобы не просить. Всегда иметь место, чтобы переночевать, чтобы не просить снять вам жилье.

Пример. Один из простых примеров, который поможет скрыть ваши истинные намерения — предложить заплатить за саму себя на паре первых встреч. Получив счет в ресторане, озвучьте фразу типа: «ты позволишь мне заплатить за себя?». Если интуиция вас не подвела и перед вами состоятельный человек, он, конечно же, не позволит, а про себя подумает: «Она такая милая». Правда, при этом у вас действительно должна быть достаточная сумма. Что добиваемся этой фразой: 1. Вызываем интерес. 2. Не выдаем в себе охотницу. 3. Проверяем, стоит ли тратить время на этого мужчину 4. Показываем, что вас интересуют ни его деньги, а он сам. Как утверждает научный сотрудник лаборатории зрительной электрофизиологии и психофизики Университета Абердина в Великобритании, Ника Адамян, такая тактика действительно работает.

Когда вам действительно понадобятся деньги, пусть даже на продукты, ни в коем случае не просим, а просто своим настроением показываем, что немного чем-то обеспокоены. На встречный вопрос, можно без жалоб ответить, что возникли некоторые сложности, но в ближайшее время вы с ними справитесь. Заинтересованный мужчина без колебаний предложит вам деньги. И самое главное, на его вопрос есть ли у вас возможность откладывать деньги, не нужно отвечать — возможность есть, денег нет.

Раскачать на поступки

А вот в этом вопросе в отличие от первых двух пунктов, время — худший помощник. В этом уверены специалисты института психологии Российской Академии Наук . С первых дней знакомства, планируя длительные отношения, приучаем мужчину, к тому, что вам нужна его помощь.

Пример. На первых порах можно без стеснения попросить подвезти вас на машине, попросить погулять с вашей собакой, попросить договориться о визите сантехника. Зачем? Да затем, чтобы мужчина привык, что он — ваша опора. Привыкнув к этой мысли, он без колебаний в будущем будет помогать вам по дому, делать закупку продуктов на неделю и с энтузиазмом мыть полы в доме.

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