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Сталина и Венеция: работники самарских ЗАГСов обнародовали самые редкие имена новорожденных
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Сталина и Венеция: работники самарских ЗАГСов обнародовали самые редкие имена новорожденных 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Девочек чаще всего называют Мариями и Софьями
В 2018 году родители из Самарской области удивили сотрудников ЗАГСов. Семейные пары дали своим детям более двух десятков необычных имен.
— Среди редких имен для мальчиков — Светозар, Фома, Благород, Джонатан, Ерофей, Лукьян, Май, Ратмир и Святогор. Девочек называли Венецией, Виолой, Владимирой, Ефросиньей, Забавой, Катариной, Лучезарой, Любославой и Иветтой. Одна семейная пара назвала новорожденную Сталиной, — рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Самым популярным для мальчиков стало имя Артем (401), Александр (337), Михаил (307) и Максим (284). Среди девичьих имен лидируют Анастасии (311), Софьи (293), Марии (289), Виктории (287) и Анны (269).
Также работники ЗАГСов сообщили, что за первую половину 2018 года 746 жителей Самарской области решили выбрать для себя другие имена.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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