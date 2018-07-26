Сталина и Венеция: работники самарских ЗАГСов обнародовали самые редкие имена новорожденных

Девочек чаще всего называют Мариями и Софьями

В 2018 году родители из Самарской области удивили сотрудников ЗАГСов. Семейные пары дали своим детям более двух десятков необычных имен.

— Среди редких имен для мальчиков — Светозар, Фома, Благород, Джонатан, Ерофей, Лукьян, Май, Ратмир и Святогор. Девочек называли Венецией, Виолой, Владимирой, Ефросиньей, Забавой, Катариной, Лучезарой, Любославой и Иветтой. Одна семейная пара назвала новорожденную Сталиной, — рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Самым популярным для мальчиков стало имя Артем (401), Александр (337), Михаил (307) и Максим (284). Среди девичьих имен лидируют Анастасии (311), Софьи (293), Марии (289), Виктории (287) и Анны (269).

Также работники ЗАГСов сообщили, что за первую половину 2018 года 746 жителей Самарской области решили выбрать для себя другие имена.