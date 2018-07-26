В ЗАГСе рассказали, какие необычные имена давали детям в этом году

Мальчиков родилось больше, чем девочек — 50,9% и 49,1% соответственно.

Близнецами пополнились 212 семей. Зарегистрировано 209 двоен (в Самаре — 108, в Тольятти — 41, в других городах области — 23, в муниципальных районах — 37), а также три тройни (в Самаре, Тольятти и Октябрьске).

Из общего числа актов о рождении в отношении первых детей в семье составили 6192 акта, в отношении вторых — 6686 актов, третьих — 2277, четвертых — 569, пятых и последующих — 290 актов.

Самым популярным мужским именем стало Артем — так назвали 401 мальчика. На втором месте Александр (337), затем Михаил (307), Дмитрий (303) и Максим (284).

Девочек чаще всего называли Анастасия (311), София (293), Мария (289), Виктория (287), Анна (269).

Среди необычных мужских имен встречались Светозар, Фома, Благород, Джонатан, Ерофей, Лукьян, Май, Ратимир, Святогор. Среди женских — Иветта, Венеция, Виола, Владимира, Ефросинья, Забава, Катарина, Лучезара, Любослава и Сталина.