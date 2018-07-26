Эмбер Херд в платье-халате выглядит расслабленно и шикарно одновременно

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Всем модницам советую обязательно обзавестись платьем-халатом: супермодная вещь, которая позволяет выглядеть расслабленно и в то же время шикарно. Особенно если наряд украшен восточным принтом, как эта модель от Valentino. Узор на обуви в точности повторяет оттенки халата, благодаря этому ковбойские сапоги не кажутся чужеродным элементом.