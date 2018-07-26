Эмбер Херд в платье-халате выглядит расслабленно и шикарно одновременно 

Эмбер Херд Фото: Panoramic/globallookpress.com После развода с Джонни Деппом и разрыва с миллиардером Илоном Маском в жизни ветреной блондинки появился новый мужчина. Эмбер закрутила роман с 31-летним лос-анджелесским арт-дилером Вито Шнабелем. Примечательно, что раньше Вито предпочитал дам постарше: в свое время он утешил Деми Мур после развода с Эштоном Кутчером. А потом два года встречался с моделью Хайди Клум, которая старше него на 14 лет. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Всем модницам советую обязательно обзавестись платьем-халатом: супермодная вещь, которая позволяет выглядеть расслабленно и в то же время шикарно. Особенно если наряд украшен восточным принтом, как эта модель от Valentino. Узор на обуви в точности повторяет оттенки халата, благодаря этому ковбойские сапоги не кажутся чужеродным элементом.