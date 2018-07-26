Depot WPF и «Валаам»: как продавать монастырские продукты без церковной символики на упаковке

Depot WPF опять взялось за нестандартный заказ. На этот раз команде предстояло вывести на рынок не просто новый бренд, а настоящий монастырский продукт.

Рассказываем о том, как они это сделали, и как вообще у Валаамского монастыря появились идея и мощности на широкое распространение своей продукции.

«Валаамская ферма» существует при мужском монастыре с 1881 года. Сейчас на ней используется современное шведское и итальянское оборудование, на котором производятся натуральные молочные продукты.

Понимая, что обладает достаточными ресурсами, монастырь решился на разработку качественного бренда и выход в федеральную торговлю.

Панкратий, епископ Троицкий, викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси, наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря:

«Появление первой молочной продукции совпало с санкциями и призывом замещать импортные товары. Да и для производства идеально все подходит. Здесь очень удачное сочетание факторов — вода и земля. Молитва, доброе отношение и, как сейчас принято говорить, энергетика хорошая.

«Валаам» — это шире, чем просто монастырь. Много людей поверили в идею создания бренда и захотели участвовать".

Работа креативной команды

Задача: придумать дизайн-концепцию, которая привлекла бы внимание широкой аудитории и выглядела конкурентоспособной среди уже существующих на рынке продуктовых брендов.

Дизайнеры агентства предложили лаконичный, стильный и эффективный дизайн упаковки для всей линейки продукции.

В сочетании с современным подходом к русской традиционной типографике и с исключительно «чистым» дизайном упаковки, «Валаам» может стать одним из самых аутентичных брендов на современном рынке.

«Мы подготовили порядка десяти вариантов концепций, из которых была выбрана самая «светлая» упаковка. Айдентика пластична сама по себе, может подойти под упаковку разных категорий продуктов. Это достаточно удобно, так как «Валаамские продукты» планируют расширять продуктовую линейку.

Сочетая простоту и сдержанность с магнетической яркостью, получившаяся упаковка транслирует идею добра и света в современном мире. Желтый круг — это символ солнца, тепла, доброты. Бренд создает уверенность, что продукты, связанные с Валаамом, создавались с чистыми помыслами и чистой душой и призваны нести в дом спокойствие, мир и благополучие".

Олег Темиров, генеральный директор АО «Валаамские продукты»:

«Прекрасно придумал Никита, изобразив бутылку на пакете молока, а на упаковке кефира — стакан. Потому что подсознательно люди ищут именно бутылку молока и стакан кефира».

Панкратий:

«Мы хотели избежать того, чтобы продукт ассоциировался с церковью, поскольку это сразу сужает число возможных потребителей. «Православная», халяльная или кошерная продукция — это узкий круг верующих людей. Мы специально не пишем, что это монастырь, не используем стилизации под древнерусский стиль и купола на упаковке. Пусть покупают все, включая тех, кто никаких религиозных убеждений не придерживается».

Предвосхищая вопросы об уместности коммерции «на святой земле» и о любви Depot WPF к рекламным фестивалям, Панкратий поясняет, что основания для упреков могли бы быть, если бы речь шла о монастыре или о церкви. Но тут — Валаам, или как его еще называют, дивный остров.

«Почему бы и нет?», — отвечает епископ.

Панкратий:

«Вопросы другого рода возникали: не выглядит ли это каким-то лукавством, какой-то неправдой, что написано «Валаам», а это не на Валааме сделано? Но это же часто бывает в современном мире. Допустим, если мы возьмем напиток «Байкал». Кто-то может обижаться, что он не на Байкале произведен? Валаам — природное, географическое понятие».

Результаты и планы на будущее

На рынок уже выведено пять наименований продукта. К сентябрю должно выйти еще семь, а в перспективе — 40 позиций.

«Валаам» уже можно найти в магазинах девяти городов Приволжского округа, например, в сетях «Линия» и «Гулливер». В августе планируется выход в сети Санкт-Петербурга, Ленинградской области и республики Карелия, с осени — в ЦФО.

Производители ориентированы преимущественно на молочную продукцию. В планах есть выпуск кондитерских изделий и муки.

За три-пять лет планируется довести годовые обороты до 2−2,5 миллардов рублей.