В парке «Казачьей славы» прошли занятия по лечебной гимнастике

Информация об этом появилась в официальной группе филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый».

«Сегодня в парке «Казачьей славы» сотрудниками филиала «Лефортово» был проведен открытый урок по лечебной гимнастике, направленной на укрепление суставов. Пожилому человеку противопоказаны интенсивные физические нагрузки. А вот лечебная физкультура необходима. Она поможет поддержать уровень двигательной активности, что непременно пойдет только на пользу. Лечебная физкультура для пожилого человека будет посильной нагрузкой и принесет немало пользы», — говорится в сообщении.

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