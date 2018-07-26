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В парке «Казачьей славы» прошли занятия по лечебной гимнастике
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В парке «Казачьей славы» прошли занятия по лечебной гимнастике 

Управа района Лефортово 32 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
Информация об этом появилась в официальной группе филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый».
«Сегодня в парке «Казачьей славы» сотрудниками филиала «Лефортово» был проведен открытый урок по лечебной гимнастике, направленной на укрепление суставов. Пожилому человеку противопоказаны интенсивные физические нагрузки. А вот лечебная физкультура необходима. Она поможет поддержать уровень двигательной активности, что непременно пойдет только на пользу. Лечебная физкультура для пожилого человека будет посильной нагрузкой и принесет немало пользы», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности центра: vk.com/public95509191. (ис)
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