Ксения Собчак рассказала, что ценит в людях

В последнее время телеведущую и кандидата в президенты часто тянет на философские размышления.

В попытках переосмыслить собственную жизнь и по-иному посмотреть на окружающих ее людей, молодая мама рассказала, какие человеческие качества ее восхищают.

В первую очередь, Ксения ценит искренность и свободу. По мнению светской львицы, искренность равносильна правде. Собчак нравятся люди, готовые разобрать своих достоинства и недостатки, отказаться от того, что мешает. Ксения считает отсутствие лжи в общении признаком уважения.

Собчак также восхищают настоящие эмоции, энергия от которых позволяет понять, что человек жив и готов бороться. Молодая мама ценит силу духа, поскольку именно это качество помогает созидать. Ксения призналась, что всегда старается найти в себе сострадание, сопереживать и радоваться с другими.

Подписчики Ксении, в свою очередь, признались, что подобные размышления им читать довольно тяжело: «Не могу читать это после президентской компании. Так я верила в искренность Ксении… Все слила и живет себе счастливо, а НДС, цены на бензин, пенсионный возраст растут. Неважно, все это. Про правду и трещинки лучше написать, удивить всех своей внутренней чистотой и наполненностью. Вы актриса и только… даже не актриса, а паяц…»