Александровский дворец в Царском Селе откроют для посетителей в 2019 году

В конце 2019 года Александровский дворец в музее-заповеднике «Царское село» частично откроют после реконструкции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ГМЗ Ольгу Таратынову

Посетители смогут попасть только в часть здания, которая занимает примерно треть площади. Сейчас дворец приспосабливают под многофункциональный музейно-выставочный комплекс.

В октябре 2017 года стало известно, что государственный музей-заповедник «Царское Село» ищет компанию, которая отреставрирует интерьеры восточного крыла Александровского дворца. На работы выделят 47,8 млн рублей.

Александровский дворец построили в 1792–1796 годах недалеко от Екатерининского дворца. Здание предназначалось для старшего сына великого князя Павла Петровича — Александра. В восточном крыле дворца через сто лет в процессе перестройки появились личные апартаменты императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Напомним, в начале июля в Ораниенбауме после реставрации открыли три зала Китайского дворца: штофную опочивальню, будуар и кабинет великого князя Павла Петровича. Реставраторы восстановили декоративные панно, паркет XVIII века и элементы интерьеров дворца. Как выглядят залы, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

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