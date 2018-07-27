Длинноногая Ксения Собчак надела прозрачный купальник и посмеялась над «отвратительным целлюлитом» 

36-летняя журналистка Ксения Собчак поделилась очередным отпускным фото у себя в Instagram и высмеяла хейтеров.
Постройневшая звезда не постеснялась надеть наполовину прозрачный белый купальник, продемонстрировав длинные ноги и тонкую талию. В подписи к фото с яхты, сделанному во время отдыха на Ибице, Ксения Собчак посмеялась над хейтерами, которые всегда найдут повод раскритиковать ее портреты.
— предупредила критиков она.
— добавила Собчак. А как тебе новая фигура Ксении, которую она наконец перестала скрывать за просторными одеждами?
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Фото:Instagram