Длинноногая Ксения Собчак надела прозрачный купальник и посмеялась над «отвратительным целлюлитом»

36-летняя журналистка Ксения Собчак поделилась очередным отпускным фото у себя в Instagram и высмеяла хейтеров.

Постройневшая звезда не постеснялась надеть наполовину прозрачный белый купальник, продемонстрировав длинные ноги и тонкую талию. В подписи к фото с яхты, сделанному во время отдыха на Ибице, Ксения Собчак посмеялась над хейтерами, которые всегда найдут повод раскритиковать ее портреты.

— предупредила критиков она.

— добавила Собчак. А как тебе новая фигура Ксении, которую она наконец перестала скрывать за просторными одеждами?

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Фото:Instagram