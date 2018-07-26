Ещё
«Много лет я сама этим грешила»: Собчак в резкой манере дала отпор всем критикующим ее
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Много лет я сама этим грешила»: Собчак в резкой манере дала отпор всем критикующим ее 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ксения Собчак всегда отличалась от своих коллег острым языком. Ей палец в рот не клади — откусит. Однако соцсети в наши дни позволяют анонимно писать гадости в адрес человека, оскорблять его и давать советы. Многие артисты предпочитают игнорировать хейтеров, но не Ксения. Сегодня она написала обращение ко всем тем, кто позволяет себе высказывать гадости в ее адрес. Собчак не стала опускаться до уровня комментирующих ее снимки людей, она в изящной манере попыталась донести простую истину: вы — то, что вы говорите и о чем думаете. «Все, что вы замечате, о чем пишите и то, что вас волнует -это и есть вы. Это то, из чего состоит ваша жизнь и то, через какую линзу вы на этот мир смотрите. Мир создаете вы сами, тем, что вы видите и тем, о чем вы думаете», — пишет Ксения.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1832057008007114550_21965519"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Ксения признается, что много лет сама этим грешила (признаться, эти времена помним и мы. Чего стоит только одна история Собчак с ремонтом и детьми!). «Сейчас старательно избегаю компании и людей, суть общения которых сводится к обсуждению недостатков других. Мне просто стало скучно тратить на это свою жизненную энергию. Этот ядъ всегда разрушает прежде всего того, кто его производит, хоть он и сладостен, и я помню его вкус на губах, как помнят героин наркоманы). На понимание этого, увы, ушло несколько лет. Так что когда хотите что-то написать или сказать-помните, вы рассказываете только о себе, а не о том, кого собираетесь обосрать», — продолжила Собчак.
Пост она сопроводила снимком на яхте в купальнике и иронично приписала: «Первое упражение: обязательное фото с отдыха в купальнике, чтобы вы могли тренировать сдержанность, мои пташечки, и сдержались от обсуждения „грубого фотошопа“ и „отвратительного целлюлита“ и „жуткого купальника @natayakim “)))
Teleprogramma.pro: последние новости
Отчим Владислава Галкина покинул студию «Пусть говорят» после встречи с родным отцом пасынка Пять месяцев счастья: Эммануил Виторган умилил поклонников снимком с маленькой дочкой Балерины-разлучницы: чью личную жизнь они разрушили или поставили под угрозу
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения16
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Что будет, если пить только минеральную воду3
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем2
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение