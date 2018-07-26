«Много лет я сама этим грешила»: Собчак в резкой манере дала отпор всем критикующим ее

Ксения Собчак всегда отличалась от своих коллег острым языком. Ей палец в рот не клади — откусит. Однако соцсети в наши дни позволяют анонимно писать гадости в адрес человека, оскорблять его и давать советы. Многие артисты предпочитают игнорировать хейтеров, но не Ксения. Сегодня она написала обращение ко всем тем, кто позволяет себе высказывать гадости в ее адрес. Собчак не стала опускаться до уровня комментирующих ее снимки людей, она в изящной манере попыталась донести простую истину: вы — то, что вы говорите и о чем думаете. «Все, что вы замечате, о чем пишите и то, что вас волнует -это и есть вы. Это то, из чего состоит ваша жизнь и то, через какую линзу вы на этот мир смотрите. Мир создаете вы сами, тем, что вы видите и тем, о чем вы думаете», — пишет Ксения.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1832057008007114550_21965519"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Ксения признается, что много лет сама этим грешила (признаться, эти времена помним и мы. Чего стоит только одна история Собчак с ремонтом и детьми!). «Сейчас старательно избегаю компании и людей, суть общения которых сводится к обсуждению недостатков других. Мне просто стало скучно тратить на это свою жизненную энергию. Этот ядъ всегда разрушает прежде всего того, кто его производит, хоть он и сладостен, и я помню его вкус на губах, как помнят героин наркоманы). На понимание этого, увы, ушло несколько лет. Так что когда хотите что-то написать или сказать-помните, вы рассказываете только о себе, а не о том, кого собираетесь обосрать», — продолжила Собчак.

Пост она сопроводила снимком на яхте в купальнике и иронично приписала: «Первое упражение: обязательное фото с отдыха в купальнике, чтобы вы могли тренировать сдержанность, мои пташечки, и сдержались от обсуждения „грубого фотошопа“ и „отвратительного целлюлита“ и „жуткого купальника @natayakim “)))