Горные и равнинные чеченцы: чем они отличаются

Принципиальное деление чеченцев на горных и равнинных неприемлемо, прежде всего, для самих нохчи. Исторически так сложилось, что этот народ в силу специфики местности в зависимости от сезона использовал для пастбищ как горную, так и равнинную местность.

Каждому тейпу — гора

В стародавние времена чеченцы эксплуатировали летние горные и равнинные зимние пастбища в зависимости от сезонной целесообразности. Северокавказцы тогда не подразделялись на «горцев» и «степняков». Ситуацию изменили нашествия кочевых племен тюрков и калмыков. Кочевники оказались более сильны и поэтому живущие на равнине чеченцы вынуждены были уходить в горную местность. Это принудительное удаление от центров экономики и культуры накладывало свой отпечаток на чеберлоевцев и орстохоевцев — этнических групп чеченцев, углубившихся в Кавказские горы. Когда-то их судьбы разделили древние балкарцы и карачаевцы, которые также ушли в далекие горные ущелья после вторжения на их земли кочевников. Согласно исследованию чеченского этнографа Умалата Лаудаева, в те времена каждый чеченский тейп хотел «застолбить» за собой отдельно взятую гору. Чермоевцы считали своей вершину, которую они назвали Чермой-лам, харачоевцы «владели» горой Харачой-лам и так далее.

Нюансы наименования

Горские и плоскостные чеченцы, по мнению современных этнографов, — это не боле чем условность. Скорее, локально-этнографическая, нежели этническая. Чехаранах, чеченцы так называемой «внутренней части», сегодня населяют Надтеречный и Наурский районы Чечни. У горных чеченцев принято именовать себя нохчиймохкой. По большому счету, этиэтнографические особенности существенного значения в социально— культурном отношении в современной Чечне не имеют: уклад жизни чеченцев, его специфика, исторически формировались на совершенно иных принципах. Серьезное влияние на процесс вынужденного деления чеченцев по этнографическому признаку оказала политика завоеваний этих территорий царской Россией. Поначалу русские основали на берегу Сунжи крепость Грозная (предшественницу современной столицы Чечни), затем граница отвоеванной территории подвинулась к Аргуну (по-чеченски эта река называлась Орга). Соответственно, чеченцы, жившие по обе стороны Орги, назывались органалсиехаранахами и органалдиехаранахами. Сейчас эти наименования не более чем исторический факт.

Везде дома — и в горах, и на равнине

Этнографы считают ошибочным целесообразность противопоставления равнинных и горных чеченцев, поскольку таких исторически сложившихся этносов в Чечне попросту нет — нохчи горную местность обживали, когда их народу грозила опасность. Равнинные территории они заселяли в периоды, благоприятствующие для занятий мирным трудом. Территория Чечни такова, что горцам хватало двух-трех дней, чтобы, оставив свое горное селение, навестить «равнинных» друзей или родственников, побывать в гостях и вернуться обратно.