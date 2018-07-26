Dr Dre и Ice Cube выиграли апелляцию по делу о смерти на съемочной площадке

Апелляция рэперов Dr Dre и Ice Cube была удовлетворена судом после того, как их обвинили в соучастии в смерти продюсера Терри Картера , сообщает NME.

Семья сооснователя Hollywood Records Картера попыталась добавить к делу о его смерти показания против музыкантов уже после того, как суд обвинил в ней продюсера лейбла Death Row Records Шуга Найта.

Шаг Найт, управляя грузовиком, совершил смертельный наезд на Терри Картера в 2015 году во время съемок фильма о рэп-музыкантах «Прямиком из Комптона». Он предстанет перед судом в сентябре этого года.

По мнению семьи погибшего, в смерти также стоить винить якобы допустивших инцидент компанию NBCUniversal, а также Dr Dre и Ice Cube. В иске против них, поданном еще в 2016 году, утверждается, что рэперы наняли для охраны съемочной площадки гангстеров, якобы запугавших Найта, в панике сбившего Картера, а также отмечается, что рэперы якобы испытывали неприязнь к продюсеру. Сейчас суд не счел эти доводы состоятельными и удовлетворил апелляцию рэперов.

Ранее Dr Dre вошел в топ-3 богатейших хип-хоп исполнителей 2018 года.