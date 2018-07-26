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Dr Dre и Ice Cube выиграли апелляцию по делу о смерти на съемочной площадке
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Dr Dre и Ice Cube выиграли апелляцию по делу о смерти на съемочной площадке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Апелляция рэперов Dr Dre и Ice Cube была удовлетворена судом после того, как их обвинили в соучастии в смерти продюсера Терри Картера, сообщает NME.
Семья сооснователя Hollywood Records Картера попыталась добавить к делу о его смерти показания против музыкантов уже после того, как суд обвинил в ней продюсера лейбла Death Row Records Шуга Найта.
Шаг Найт, управляя грузовиком, совершил смертельный наезд на Терри Картера в 2015 году во время съемок фильма о рэп-музыкантах «Прямиком из Комптона». Он предстанет перед судом в сентябре этого года.
По мнению семьи погибшего, в смерти также стоить винить якобы допустивших инцидент компанию NBCUniversal, а также Dr Dre и Ice Cube. В иске против них, поданном еще в 2016 году, утверждается, что рэперы наняли для охраны съемочной площадки гангстеров, якобы запугавших Найта, в панике сбившего Картера, а также отмечается, что рэперы якобы испытывали неприязнь к продюсеру. Сейчас суд не счел эти доводы состоятельными и удовлетворил апелляцию рэперов.
Ранее Dr Dre вошел в топ-3 богатейших хип-хоп исполнителей 2018 года.
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