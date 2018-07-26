Мэри Поппинс Букингемского дворца

Рядом с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой в любое время находится их собственная Мэри Поппинс — Мария Тереза Туррион Борралло. Доверенная няня живет вместе с семьей в Кенсингтонском дворце, помогая Кейт и Уильяму с тремя детьми, включая младшего, трехмесячного принца Луи.

«Мария безумно любит детей, — рассказал изданию PEOPLE источник, близкий к королевской семье. — Она может быть строгой и несгибаемой, но в то же время она мягкая и любящая».

Борралло была замечена наслаждающейся летней жарой вместе с Джорджем и Шарлоттой, она каталась вместе с ними на велосипедах и наслаждалась отдыхом в парке возле Кенсингтонского дворца. Няня также стояла, присматривая за детьми, когда они наблюдали пролет боевых самолетов во время празднования столетия королевских ВВС из окна Букингемского дворца. Их родители наслаждались зрелищем со знаменитого дворцового балкона вместе с королевой, принцем Гарри и Меган Маркл.

Борралло часто присутствует на различных официальных мероприятиях, нередко носит при этом традиционную униформу Норлендского колледжа, университета, где она обучалась тому, как ухаживать за детьми. Формальная униформа, отличающаяся от «практичной», в которую входят синие брюки, свитер и рубашка, выглядит вполне в стиле Мэри Поппинс: платье в стиле пятидесятых, перчатки, коричневая обувь и шляпа.